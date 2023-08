Expointer Ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai é homenageado em coquetel organizado pelo Consulado e pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasil-Uruguai na Expointer 2023

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos, Cônsul do Uruguai em Porto Alegre, Liliana Cristina Zabaleta e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret Foto: Amaranto Manique Foto: Amaranto Manique

O Ministro da da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai Fernando Mattos visitou a 46ª edição da Expointer nesta quarta-feira (30) para um coquetel em sua homenagem, organizado pelo Consulado Geral da República Oriental do Uruguai e a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasil-Uruguai. O evento foi realizado no estado do país no Pavilhão Internacional e contou com a presença de diversas autoridades do agro gaúcho e uruguaio, além do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.



Mattos foi recepcionado pelo presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira. Em seu discurso de agradecimento pela homenagem, o ministro aproveitou para falar sobre a relação econômica das nações no contexto do Mercosul e incentivar uma integração ainda maior entre Uruguai e Rio Grande do Sul.



O ministro também celebrou o sucesso de mais uma edição da Feira e destacou a relevância do evento para alinhar questões comerciais. “Nós temos uma vinculação crescente, e sempre visitamos a Expointer com entusiasmo. É uma grande oportunidade para estreitar laços e discutir temas importantes como, por exemplo, a suposta influência da importação do leite uruguaio nos preços do mercado nacional”, analisou Mattos.=



