Política Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes pede extradição de seu ex-assessor acusado de vazar dados sigilosos

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Ex-assessor de Moraes mora na Itália e é acusado de quatro crimes. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes solicitou a extradição de seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por atuar contra a legitimidade do processo eleitoral e tentar atrapalhar apurações sobre atos antidemocráticos. Ele mora na Itália e é acusado de quatro crimes. O pedido já tramita nos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores para que haja contato com as autoridades italianas.

Segundo a PGR, o ex-assessor teria vazado informações confidenciais obtidas no cargo para favorecer interesses particulares e de terceiros. Em 30 de julho, ele afirmou em redes sociais que revelaria bastidores do gabinete do ministro. No post, declarou ter “bastante coisa” contra Moraes, a quem acusa de ter “destruído sua vida e de várias pessoas”.

A requisição da extradição foi formalizado por Moraes no início da última semana, segundo uma pessoa a par das tratativas informou à reportagem. Antes, portanto, de o procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciar Tagliaferro.

O ex-assessor passou a ser investigado após o jornal Folha de S.Paulo revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no Supremo ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.

A defesa do denunciado afirmou ver com indignação “essa perseguição por verdades estarem sendo denunciadas”.

“É um incêndio na Amazônia, não apenas uma cortina de fumaça, para tentar esconder os abusos e ilegalidades objeto da vaza toga I e II, sem falar do medo do que mais pode vir”, afirma a defesa.

“Vaza Toga” é como ficaram conhecidos os vazamentos de mensagens de magistrados, em uma alusão à “Vaza Jato”, série de reportagens que expôs diálogos entre integrantes da operação Lava Jato e que ajudou acusados naqueles processos a terem vitórias judiciais. (Com informações da Folha de S.Paulo)

