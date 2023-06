Brasil Montadoras de automóveis têm até esta segunda para participar do programa de descontos do governo federal

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Até quarta será divulgada a lista completa de empresas participantes do programa Foto: Divulgação Até quarta será divulgada a lista completa de empresas participantes do programa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As montadoras de automóveis têm até esta segunda-feira (12) para aderirem ao programa que concede descontos na compra de veículos.

Elas terão de enviar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a confirmação do interesse em participar do programa e fornecer a lista dos modelos que terão descontos.

Até quarta-feira (14), o ministério irá divulgar a lista completa de empresas participantes do programa e dos modelos que serão vendidos com preços mais baixos.

Com previsão de durar até quatro meses, ou enquanto houver recursos, o programa foi lançado semana passada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O plano prevê desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros e subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus.

O vice-presidente, explicou, durante o lançamento do programa, que o desconto vai variar de R$ 2 mil a até R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil. O máximo desconto, segundo Alckmin, será para carros que cumprirem os critérios social, de preservação do meio ambiente e de densidade industrial.

Nos primeiros 15 dias, a venda de carros com desconto será exclusiva para pessoas físicas, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Para caminhões e ônibus, os descontos totais vão de R$ 33,6 mil até R$ 99,4 mil. Quanto maior o preço do veículo que deseja comprar, maior é o desconto. Esse desconto para a compra de caminhões e ônibus valerá exclusivamente para pessoas físicas nas primeiras duas semanas de programa.

