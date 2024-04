Rio Grande do Sul Morre aos 80 anos o gaiteiro e compositor gaúcho Albino Manique, nome fundamental do tradicionalismo

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Músico não resistiu a complicações de um câncer de pulmão. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nome essencial da cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul, o gaiteiro e compositor Albino Manique morreu na manhã dessa quinta-feira (25), mais de um mês após completar 80 anos. Ele estava internado no Hospital São Lucas de PUCRS, em Porto Alegre, e sucumbiu a complicações de um câncer de pulmão.

Albino deixa três filhas. O velório foi iniciado à tarde e prossegue até as 10h dessa sexta (26) na Capela C do Cemitério São Miguel e Almas, no bairro Medianeira, com posterior cremação.

O músico nascido em São Francisco de Paula (Serra Gaúcha) ingressou na atividade aos 14 anos, ao formar com o amigo de infância e adolescência Xico Castilhos (1942-2003) a “Dupla Mirim” para animar festas e bailes no interior do Estado.

Aos 25, lançou “Alma de Acordeon”, primeiro de seus nove discos de estúdio e cujo repertório inclui sucessos como “Bugio da Serra” e “Taquito Militar”. Em 1970, a dupla fundou o igualmente bem-sucedido conjunto Os Mirins, iniciativa que motivou ambos a manterem suas carreiras individuais em segundo plano por quase uma década.

Albino só voltou a gravar sozinho em 1978, com o LP “Baile de Candeeiro”, destacando-se a faixa-título e “Madrugada”. O gaiteiro também se notabilizou pela intensa produtividade autoral (aproximadamente 300 composições), além da participação como instrumentista convidado em trabalhos de diversos colegas de profissão.

MTG se manifesta

Por meio de note, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) se manifestou: “(…) Que sua música continue a ecoar pelos campos do Rio Grande do Sul, inspirando e emocionando a todos que a ouvem. A luz dos palcos insiste em permanecer acesa na esperança da presença desse grande artista e um holofote continua a iluminar os caminhos da querência por onde trilhou como grande compositor e acordeonista”, diz um trecho da mensagem.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/morre-aos-80-anos-o-musico-gaucho-albino-manique-nome-essencial-do-tradicionalismo/

Morre aos 80 anos o gaiteiro e compositor gaúcho Albino Manique, nome fundamental do tradicionalismo

2024-04-25