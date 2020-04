O escritor Rubem Fonseca, que renovou a literatura brasileira no século 20 com uma linguagem coloquial e direta, morreu nesta quarta-feira (15), aos 94 anos, no Rio. Contista, romancista e roteirista, ele influenciou gerações de escritores e leitores. Segundo familiares, Rubem Fonseca sofreu um infarto e foi levado ao Hospital Samaritano, na Zona Sul, mas não resistiu.