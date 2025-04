Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

As intervenções seguem até esta sexta. Foto: Divulgação/EGR As intervenções seguem até esta sexta. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), iniciaram nesta -feira (14).

As intervenções seguem até esta sexta (18). Ao todo são dez rodovias com 11 frentes de trabalho. A presença e a atuação das equipes e de maquinários podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada em determinados pontos e horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, na ERS-130, na ponte sobre o Rio Forqueta, as equipes trabalham na finalização do guarda-corpo e limpeza do entorno da obra. Na ERS-129, do quilômetro 110 ao 126, entre as cidades de Dois Lajeados e Guaporé, acontecem limpeza e drenagem da via.

Na Serra gaúcha, na RSC-453, entre Westfália e Teutônia, os trabalhos de roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda acontecem do quilômetro 65 ao 55. Os mesmos serviços vão ocorrer na ERS-128, entre Fazenda Vila Nova a Teutônia, do quilômetro 13 ao 30. No ERS-235, em Nova Petrópolis, vai ocorrer pintura na rodovia e na ERS-020 as intervenções vão acontecer de São Francisco de Paula a Três Coroas.

Já na Região Metropolitana, na ERS-040, roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda são realizadas do quilômetro 40 ao 85, de Viamão a Pinhal. No litoral, os trabalhos acontecem na ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. No Vale dos Sinos, na ERS-239, os trabalhos ocorrem de Araricá a Parobé, do quilômetro 34 ao 45.

No Norte do Estado, na ERS-135, as intervenções acontecem dos quilômetros 40 ao 70, de Sertão a Erechim.

