Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa bloqueios de faixas em alguns trechos Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa bloqueios de faixas em alguns trechos. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta -feira (7).

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos em determinados pontos.

Entre os serviços, estão acabamentos na ponte sobre o rio Forqueta, em Lajeado, no Vale do Taquari. No quilômetro 75 da ERS-130, haverá aplicação de asfalto, instalação do piso de passeio e sinalização viária.

Serviços de roçada, tapa-buracos, limpeza, drenagem e poda serão realizados na ERS-129, do quilômetro 110 ao 126, entre Dois Lajeados e Guaporé; na RSC-453, do quilômetro 65 ao 96, entre Westfália e Garibaldi; na ERS-020, entre os quilômetros 91 e 75, em São Francisco de Paula e Três Coroas; na ERS-239, em Sapiranga, no quilômetro 30, e em Parobé, no quilômetro 42; na ERS-040, entre os quilômetros 40 e 11, em Viamão; e na ERS-135, do quilômetro 10 ao 30, entre os municípios de Passo Fundo e Sertão.

