Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Alerta tem como foco o trecho entre os quilômetros 49 e 50 da estrada. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta a população e os motoristas para as obras de manutenção na ERS-040, entre Viamão e Capivari do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre. No trecho entre os quilômetros 49 e 50, a estrada estadual passa por serviços de manutenção, incluindo fresagem e recapeamento que exigem a presença de trabalhadores e máquinas.

“Pedestres e condutores devem estar atentos em função de possíveis interrupções e pontos de espera no fluxo do trânsito, além de respeitar os limites de velocidade e a sinalização da rodovia”, reitera a EGR.

Já na região gaúcha do Alto Uruguai, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) reforça a recomendação para que os condutores estejam atentos ao segmento da ERS-475 entre Estação e Ipiranga do Sul. O trânsito é liberado de forma intercalada, com a passagem de veículos em um sentido por vez, devido a obras.

Estão sendo providenciadas melhorias que incluem sinalização e troca de pavimento danificado, além do recapeamento no trecho de aproximadamente 11 quilômetros.

Em breve serão realizados o corte da vegetação às margens da estrada, limpeza dos dispositivos de drenagem e nova pintura indicativa. A conclusão dos está programada para o fim de julho, com investimento de R$ 1,1 milhão, provenientes de recursos do Tesouro do Estado.

(Marcello Campos)

