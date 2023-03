Rio Grande do Sul Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção em trechos de nove estradas gaúchas com obras nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

São 22 intervenções em andamento até a sexta-feira. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção para obras e serviços em andamento até a próxima sexta-feira (24) em nove estradas administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). São 22 intervenções, incluindo construção de viaduto, rotatória, reparos localizados, manutenção, reciclagem no pavimento e sinalização, além de limpeza de margens, roçadas, tapa-buracos e desobstrução de bueiros.

Dentre os principais cuidados necessários estão a atenção aos limites de velocidade e à sinalização, devido a possíveis interrupções no fluxo de veículos por causa de bloqueios e operações de tráfego intercalado. A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar lentidão ou retenção sinalizada.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as frentes de trabalho estarão operando em diferentes regiões do Estado, atendendo às necessidades específicas de cada localidade: “Todo município possui sua peculiaridade em termos de logística e desenvolvimento econômico. Por isso, espalhamos as nossas equipes por diversos pontos, para que possamos executar obras que qualifiquem as estradas gaúchas”.

Trechos

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a construção da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR dará sequência na recuperação asfáltica dos quilômetro 76 e 77 da ERS-130, em Arroio do Meio, para aprimorar as condições do pavimento.

Além disso, há roçada, limpeza, desobstrução de valas, bueiros e caiação de pontes do quilômetro 82 ao 97 da ERS-130, entre Arroio do Meio e Encantado. Os trabalhos de roçadas e limpeza das margens ocorrem na ERS-129, entre os quilômetros 67 e 80, em Encantado; na RSC-453, do quilômetro 50 ao 70, entre Teutônia e Boa Vista do Sul; e na ERS-128, do quilômetro 14 ao 30, entre Fazenda Vilanova e Teutônia.

Na região dos Vales dos Sinos e do Paranhana, as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do quilômetro 49 ao 21, entre Taquara e Campo Bom, e em melhorias na sinalização horizontal e vertical, do trecho entre o quilômetro 13, em Novo Hamburgo, até o quilômetro 52, em Taquara, e do quilômetro 83 ao 88, em Riozinho. A EGR também executará serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-239, do quilômetro 28 ao 36, entre Sapiranga e Araricá, e na ERS-115, do quilômetro zero ao 20, entre Taquara e Três Coroas.

Nas rodovias da Serra e das Hortênsias, o foco é a construção do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, próximo do acesso com a ERS-373 e com a Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande, em Gramado. Foram concluídas todas as fundações e a concretagem das pré-lajes que farão parte do pavimento do viaduto.

Nesta semana, a EGR concretará os blocos de fundação nos dois lados da rodovia. Na ERS-235, as equipes trabalham na manutenção do pavimento do quilômetro 32 ao 34, em Gramado, e na conservação rotineira por meio de roçadas e de limpezas das margens na ERS-235, do quilômetro 60 ao 76, em São Francisco de Paula, e da RSC-453 entre os quilômetros 50 e 70, entre Teutônia e Boa Vista do Sul.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR trabalhará na manutenção do pavimento da ERS-135, no trecho compreendido do quilômetro zero ao 5, em Passo Fundo. Além disso, ocorrem trabalhos de roçadas, limpeza das margens e tapa-buracos do quilômetro 22 ao 35, entre Coxilha e Sertão.

Na região Metropolitana e Litoral, serão instalados tachões no eixo central da ERS-040, desde o quilômetro 26 até o 36, em Águas Claras, e implantadas placas de sinalização vertical e reforço na sinalização horizontal para inibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas. Além disso, haverá roçadas e manutenção das margens do quilômetro 25 ao 35, em Viamão.

(Marcello Campos)

