Porto Alegre Multa para quem não usar máscara ou desrespeitar distanciamento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Ação de conscientização da população para não provocar aglomeração no local. (Foto: Luciano Lanes/PMPA/Divulgação)

As novas medidas de restrição da prefeitura de Porto Alegre incluem a previsão de multa para quem desrespeitar o distanciamento social de, pelo menos, dois metros e o uso de máscaras locais públicos. A determinação foi publicada em decreto em edição extra do Diário Oficial. O decreto entra em vigor já nesta segunda-feira.

O executivo estabelece regramento para evitar aglomerações em estabelecimentos como supermercados, shoppings e parques e praças. Pessoas que desrespeitarem o distanciamento social e as medidas de proteção individual ou supermercados e shoppings que não evitarem aglomerações poderão ser multados.

A decisão do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus foi tomada em reunião extraordinária no sábado (20), após a equipe passar os últimos dois dias analisando os dados. Os motivos levados em conta são o rápido avanço da ocupação de leitos de UTI e a grande circulação de pessoas nas ruas.

Com o decreto municipal ficam impedidos de abrir cerca de 29 mil CNPJs cadastrados na categoria de microempresas para atividade de comércio, além de aproximadamente 4.700 empresas de pequeno porte também cadastrados na categoria de comércio. Todos CNPJs juntos empregam perto de 60 mil trabalhadores formais.

Os restaurantes poderão continuar abertos até as 17h com limite de quatro clientes por mesa, ou em cadeiras intercaladas e espaçamento entre as mesas, como já estava previsto em decreto.

A região de Porto Alegre também foi categorizada como bandeira vermelha pelas normas de distanciamento controlado do governo do Estado, que por si só resultam na suspensão de serviços e fechamento de comércio. Somente estabelecimentos que vendem itens essenciais podem estar abertos, mantendo 50% dos trabalhadores. Os demais locais de comércio devem ficar fechados.

Restaurantes e lancherias ficam proibidos de receber clientes no local, mas podem atender em sistema de tele-entrega, drive-thru e pegue e leve. Nos shoppings, também fica permitido o acesso apenas a serviços essenciais – como farmácias, lavanderias e supermercados, que podem operar com apenas 25% dos funcionários.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior afirma que o objetivo “é tornar cada porto-alegrense co-responsável pelo senso de coletividade que precisamos fortalecer especialmente em um momento desafiador como este, em que os comportamentos individuais impactam de forma relevante os resultados da cidade na luta contra a pandemia. A consciência do nosso papel na sociedade vai ajudar a preservar nossa capacidade de salvar mais vidas”, afirma, fazendo um apelo à população.

“A mensagem é clara: evite aglomerações. Está nas mãos e na consciência de cada um manter o distanciamento. Sabemos que a Orla revitalizada mora no coração dos porto-alegrenses, mas é preciso seguir os protocolos de segurança contra o Covid-19″, destaca o secretário municipal de Segurança Solon Beresford. Até o momento, a Guarda Municipal já atendeu mais de 480 denúncias de aglomeração.

