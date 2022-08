Esporte Na Arena, Grêmio enfrenta Operário pela Série B do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grêmio tenta encostar no líder Cruzeiro. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Grêmio tenta encostar no líder Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio x Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida está marcada para as 19h, na Arena, em Porto Alegre.

Com o 2 a 1 sobre o Guarani, o Tricolor passou o Vasco e subiu para a terceira colocação com 40 pontos, mesmo número do Bahia, o segundo. O clube gaúcho tenta engatar mais uma vitória na Arena para tentar diminuir a distância para o Cruzeiro, o líder com 49.

Já o Operário-PR chega animado após vencer o Náutico, por 1 a 0, na última rodada, quebrando uma série de seis jogos sem ganhar. O Fantasma continua na missão de se afastar da zona de rebaixamento: é o 15º, com 24 pontos, quatro acima do Z-4.

Escalação

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Lucas Leiva; Biel, Campaz, Guilherme; Diego Souza.Técnico: Róoger Machado.

Operário-PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; Ricardinho, Rafael Chorão e Tomas Bastos; Paulo Victor, Getterson e Felipe Garcia.Técnico: Matheus Costa.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte