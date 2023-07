Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o líder Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

(Foto: Portal O Sul)

O Grêmio recebe o Botafogo neste domingo (9), na Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 18h30min. O clube gaúcho é o terceiro colocado do Brasileirão, com 26 pontos. O Botafogo é o primeiro, com 33.

O Tricolor tenta a vitória para se aproximar do líder. O técnico Renato Portaluppi conta com o retorno de Suárez, que não jogou a última partida.

O Botafogo tenta se isolar ainda mais no topo da tabela. Apesar do bom momento, o clube carioca perdeu o técnico Luís Castro para o Al Nassr, da Arábia Saudita. No sábado (8), o time anunciou a contratação do treinador português Bruno Lage, mas quem comanda a equipe em Porto Alegre é o interino Cláudio Caçapa.

Acompanhe o jogo ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

