O meia brasileiro assinará por cinco anos com o clube italiano. (Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

As transferências de Arthur para a Juventus e de Pjanic para o Barcelona estão prestes a serem confirmadas. Os dois meias completaram os exames médicos na manhã deste domingo (28), em uma clínica do clube italiano em Turim – médicos do Barça viajaram para acompanhar. Desta forma, os anúncios por parte das equipes podem ocorrer em breve.