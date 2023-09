Porto Alegre Obras de duplicação da avenida Tronco voltam a alterar o trânsito de veículos em parte da Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rua Gomes Carneiro é uma das mais afetadas na região. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (4), o avanço das obras de duplicação da avenida Tronco causa novas alterações no trânsito de veículos no bairro Medianeira, Zona Sul de Porto Alegre. O cruzamento da rua Gomes Carneiro com a avenida Silva Paes permanecerá bloqueado, com acesso apenas local em parte do trecho. Não foi informado o prazo de conclusão dos trabalhos.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local. Quem trafega no sentido Bairro-Centro deve prosseguir pela Gomes de Carneiro, dobrar à esquerda na rua Catumbi, dobrar à direita na rua Sepé Tiaraju e ir até a rotatória, acessando a quarta saída na avenida Gastão Mazeron.

Uma alternativa é seguir pela rua Gomes Carneiro, dobrar à esquerda na Travessa Miguel Pereira e à direita na Sepé Tiaraju, continuando até a rotatória para então acessar a quarta saída na avenida Gastão Mazeron.

Já para quem precisa acessar a região no sentido Centro-Bairro, a orientação é seguir pela avenida Carlos Barbosa até a rua Clemente Pinto, dobrando à esquerda na rua Lindolfo Color e à direita na Gomes Carneiro após o bloqueio.

Outra opção é seguir pela Carlos Barbosa, entra pela esquerda na avenida Silva Paes, passando rente ao bloqueio e dobrar à esquerda na Gomes Carneiro.

Transporte

A linha de ônibus 263.1 (Orfanotrófio-Jardim Medianeira) tem alteração em seu itinerário. No sentido Bairro-Centro, a linha trafegará pela avenida Joracy Camargo, dobrando à esquerda na rua Sepé Tiaraju para chegar à rotatória, acessando a segunda saída à direita na avenida Silva Paes, depois pela Gomes Carneiro e voltando ao seu itinerário normal.

Já no sentido Centro-Bairro, o coletivo segue pela avenida Carlos Barbosa até a rua Clemente Pinto, depois pela avenida Cinco de Novembro, até retomar o itinerário normal.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/na-zona-sul-de-porto-alegre-obras-de-duplicacao-da-avenida-tronco-alteram-o-transito-de-veiculos/

Obras de duplicação da avenida Tronco voltam a alterar o trânsito de veículos em parte da Zona Sul de Porto Alegre

2023-09-03