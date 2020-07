Política Nadim Harfouche deixa de ser prefeito de Viamão, após decisão da Justiça

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

A Justiça anulou a sessão do Legislativo municipal que havia definido o vereador Nadim Harfouche (PSL) ao posto de prefeito de Viamão, após a morte do prefeito em exercício por complicações decorrentes do coronavírus.

O juiz Cristiano de Azeredo Machado, da Comarca de Viamão, aceitou o pedido de recurso por entender que o processo teve irregularidades.

Mas a polêmica teve início depois que o vice-presidente do Legislativo, vereador Xandão Gomes (Republicanos), encerrou a sessão plenária de quinta (23), conduzindo o primeiro-secretário do Parlamento, vereador Evandro Rodrigues (DEM), ao cargo de prefeito. Mas, vereadores contrários a esta decisão, em outra sessão extraordinária, destituiu a Mesa e definiu Harfouche como prefeito.

Mediante o ocorrido, a Justiça colocou que o chamamento de uma extraordinária deve ocorrer com 48 horas de antecedência.

O prefeito de Viamão, André Pacheco (PSD), está temporariamente afastado do posto por decisão judicial. No lugar dele, assumiu Valdir Jorge Elias (MDB), conhecido como Russinho, que morreu na quarta-feira (22) em razão da Covid-19. O sucessor natural é o presidente da Câmara, Dilamar de Jesus (PSB), mas o vereador apresentou um atestado médico e entrou em licença-saúde por 15 dias.

Outros vereadores resistem a assumir a Prefeitura em razão da Lei Eleitoral; quem ocupar o Executivo ficará impedido de concorrer à reeleição.

