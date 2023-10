Porto Alegre Nível do Guaíba volta a ultrapassar a cota de inundação nas ilhas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Região foi uma das mais atingidos de Porto Alegre pelos alagamentos de setembro. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Após uma série de transtornos e prejuízos em setembro, o bairro Arquipélago (Região Metropolitana de Porto Alegre) voltou a ter risco de alagamento pelo Guaíba. A régua instalada na Ilha da Pintada apontava quase 2,3 metros nessa quinta-feira (12), oito centímetros acima da cota de inundação. Há possibilidade de que a água atinja ruas próximas à margem.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) já contabiliza 80 pessoas (incluindo 29 crianças) acolhidas no abrigo provisório da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. As demais estruturas estão desmobilizadas desde o retorno de boa parte das famílias às suas casas na região, uma das mais atingidas pelos transbordamento do mês passado.

Também foi constatada elevação no medidor do Cais Mauá (Centro Histórico), que chegou a 2,48 metros – apenas 2 centímetros abaixo do índice de alerta. “Permanecemos monitorando a evolução do panorama nas áreas ribeirinhas”, ressalta o coordenador-geral da Defesa Civil da capital gaúcha, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

A sala de situação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) acompanha a evolução das demandas relacionadas ao clima. Atualizações em tempo real podem ser obtidas no Twitter do departamento.

Em caso de dúvidas e emergências, a população pode acionar a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, cujo número é 193. Para serviços essenciais da prefeitura, está disponível de forma permanente a central “156+POA”, que conta com telefone, site e aplicativo. Os detalhes são divulgados em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

