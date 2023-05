Inter No Beira-Rio, Inter vence o Bahia por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Colorado subiu para o 13º lugar na tabela, com 10 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando no estádio Beira-Rio na tarde desse domingo (28), o Inter venceu o Bahia por 2 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado – com gols de Johnny e Wanderson no segundo tempo – fez com o que time gaúcho subisse duas posições, passando ao 13º lugar, com 10 pontos. Na noite de quarta-feira (31), o Colorado receberá o América-MG, pelo segundo duelo das oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe de Mano Menezes pressionou o Bahia desde os primeiros minutos do confronto. Aos três, Alemão surgiu com espaço na grande área e, após arremate bloqueado de Thauan Lara, finalizou pressionado pela marcação. Pouco depois, o centroavante foi lançado por Johnny e até driblou o goleiro, mas não conseguiu dar prosseguimento à jogada, que ainda contou com reclamação de pênalti por parte do time colorado.

Aos poucos, o Bahia, escalado com três zagueiros, encaixou sua linha de defesa e limitou os espaços para o ataque do Inter. Agressivos pelos corredores, os visitantes ainda assustaram em duas ocasiões. Primeiro, Biel levou a melhor em lance de pura insistência e carimbou o poste. Depois, Everaldo recebeu cruzamento e cabeceou com espaço, mas parou em grande defesa de John.

O segundo tempo foi inaugurado com Renê e Wanderson em campo. A partir das trocas, o técnico Mano Menezes redesenhou o ataque, que passou a contar com Pedro Henrique centralizado, Wandeco na esquerda, antes ocupada por Pena (o uruguaio retornou para a segunda função do meio de campo), Johnny na direita e Alan Patrick por dentro. Nessa disposição, apenas três minutos foram necessários para o Inter abrir o placar.

Após cruzamento de Wanderson, Pedro Henrique desviou na altura da marca do pênalti. Na segunda trave, a bola sobrou limpa para Johnny, que no domínio protegeu contra Chávez e, de imediato, emendou chute forte de perna direita. Efetivo, o Inter abria o placar no primeiro chute certo da tarde.

Pouco mais de 10 minutos depois do gol colorado, o Bahia abriu mão do esquema de três zagueiros. Com Ryan na lateral-esquerda e Ademir na ponta-direita, os visitantes partiram para o ataque e encurralaram o Inter, que viu John crescer no jogo. Em pelo menos três ocasiões, entre os 30 e os 45, o goleiro colorado operou defesas providenciais para o Inter.

Desgastado, o Bahia não conseguiu sustentar o ritmo durante os acréscimos, e deu espaços para o Inter. Aos 53 minutos, Johnny teve liberdade para carregar até a entrada da área e arrematar. Forte, o chute explodiu na defesa e voltou para Wanderson. Cara a cara com o goleiro, o camisa 11 não hesitou e marcou o segundo gol do Inter.

Ficha técnica

– Inter: John, Romulo (Igor Gomes), Rodrigo Modelo, Nico Hernandez, Thauan Lara (Renê), Gustavo Campanharo, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique (Luiz Adriano) (Lucca) e Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

– Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte (Ademir), Vitor Hugo, Jacaré, Rezende, Thaciano, Chávez (Ryan), Cauly, Biel e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

– Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães. Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

