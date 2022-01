Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, mais de 22 mil novos casos de covid foram registrados nas últimas 24 horas

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Relatório desta quarta-feira tem óbitos na faixa de 43 a 98 anos. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Boletim oficial divulgado nessa quarta-feira (26) acrescentou 57 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.749 casos fatais de covid desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou pandemia, em março de 2020. Os falecimentos mais recentes abrangem pessoas com idades entre 43 e 98 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

— Alegrete (mulher, 53 anos)

— Alegrete (mulher, 67 anos)

— Alvorada (mulher, 72 anos)

— Arroio dos Ratos (masculino, 83 anos)

— Bento Gonçalves (masculino, 72 anos)

— Boa Vista do Incra (masculino, 63 anos)

— Butiá (mulher, 57 anos)

— Caçapava do Sul (mulher, 78 anos)

— Cachoeira do Sul (homem, 49 anos)

— Candelária (mulher, 77 anos)

— Canoas (mulher, 88 anos)

— Canoas (mulher, 52 anos)

— Canoas (homem, 74 anos)

— Carazinho (mulher, 92 anos)

— Caxias do Sul (mulher, 85 anos)

— Caxias do Sul (mulher, 96 anos)

— Caxias do Sul (homem, 72 anos)

— Caxias do Sul (homem, 85 anos)

— Entre-Ijuís (homem, 87 anos)

— Esmeralda (mulher, 48 anos)

— Estância Velha (mulher, 97 anos)

— Esteio (homem, 54 anos)

— Flores da Cunha (mulher, 43 anos)

— Guaíba (mulher, 86 anos)

— Guarani das Missões (homem, 72 anos)

— Passo Fundo (homem, 73 anos)

— Passo Fundo (homem, 91 anos)

— Porto Alegre (homem, 72 anos)

— Porto Alegre (homem, 88 anos)

— Porto Alegre (mulher, 94 anos)

— Porto Alegre (mulher, 65 anos)

— Porto Alegre (mulher, 59 anos)

— Porto Alegre (homem, 90 anos)

— Porto Alegre (mulher, 62 anos)

— Porto Alegre (mulher, 93 anos)

— Porto Alegre (mulher, 98 anos)

— Porto Alegre (homem, 81 anos)

— Porto Alegre (homem, 81 anos)

— Restinga Seca (mulher, 76 anos)

— Rio Grande (homem, 96 anos)

— Rosário do Sul (mulher, 67 anos)

— Santa Cruz do Sul (mulher, 76 anos)

— Santa Maria (mulher, 93 anos)

— Santa Maria (homem, 91 anos)

— Santa Maria (homem, 88 anos)

— Santa Maria (homem, 72 anos)

— Santa Maria (mulher, 75 anos)

— Santana do Livramento (homem, 89 anos)

— Santana do Livramento (mulher, 93 anos)

— Santana do Livramento (mulher, 87 anos)

— Santana do Livramento (mulher, 73 anos)

— Santo Ângelo (homem, 93 anos)

— São Nicolau (mulher, 88 anos)

— Sapucaia do Sul (mulher, 91 anos)

— Torres (mulher, 85 anos)

— Tucunduva (homem, 76 anos)

— Viamão (homem, 54 anos).

Casos

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, só nessa quarta foram somados 22.026 novos casos. Na última semana, o Estado registrou mais de 100 mil novos episódios da doença causada pelo coronavírus. No total, são 1.746.431 casos já adicionados à estatística.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul