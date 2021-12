Rio Grande do Sul “No Rio Grande do Sul, temos 80% da energia de matriz renovável”, diz governador a embaixador britânico

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Peter Wilson foi recebido com honras militares no Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Peter Wilson foi recebido com honras militares no Palácio Piratini. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu na tarde de segunda-feira (13), no Palácio Piratini, com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson. O diplomata, que visitou pela primeira vez o Rio Grande do Sul, foi recebido com honras militares.

Os dois conversaram sobre a aproximação das relações entre o Estado e o Reino Unido, especialmente em pautas ambientais. “No Rio Grande do Sul, temos 80% da energia de matriz renovável, sendo mais de 20% de energia eólica, ainda com um grande potencial de expansão. A preocupação com o ambiente, além de uma necessidade do ponto de vista climático e de preservação, é uma oportunidade para atrair investidores que queiram se estabelecer em um local onde possam produzir desde a origem de forma sustentável e com consciência ambiental, algo que já é buscado e valorizado pelo consumidor final”, disse o governador.

Leite participou da 26ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em novembro em Glasgow, na Escócia. No fim do encontro com Wilson no Piratini, Leite presenteou o embaixador com um livro sobre a cultura gaúcha.

