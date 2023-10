Porto Alegre Nova edição do “Feirão de Empregos” oferecerá 2 mil oportunidades em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento está marcado para quina e sexta-feira no Centro Histórico da Capital. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Extraordinária do Trabalho e da Qualificação Profissional (SMTQ) de Porto Alegre realizará nesta quinta (19) e sexta-feira uma nova edição do “Feirão de Empregos”, com cerca de 2 mil oportunidades. O local escolhido para o evento é o espaço em frente à sede do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda quase esquina com a Mauá (Centro Histórico), das 9h às 16h.

Titular da pasta, Tiago Simon ressalta que ao menos 30 representantes de grandes empresas já confirmaram presença no local, que contará com uma grande tenda – a exemplo das diversas edições anteriores. Além da oferta de vagas, serão disponibilizadas palestras – a grade com a programação completa será divulgada ao londo da semana.

Outra iniciativa bacana e que será repetida no evento é o chamado “cabide solidário”. Qualquer pessoa pode contribuir com a doação de calças, camisas, calçados e outras peças do vestuário para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam comparecer a entrevistas de emprego.

“Trata-se de um movimento amplo e qualificado para fomentar o preenchimento de vagas e a geração de renda”, completa o secretário. “Com o fim do ano, muitas oportunidades estão surgindo e esperamos receber 2 mil pessoas ao longo dos dois dias do Feirão.”

Atividade regular

Independente do Feirão, o Sine Municipal mantém a sua atividade regular de intermediação de vagas de emprego. Nesta semana são 1.136 oportunidades de trabalhado para candidatos com os mais variados níveis de escolaridade, bem como a reserva de ocupações para indivíduos com deficiência.

Dentre os destaques estão 125 vagas para repositor de mercadorias, 112 para operador de caixa e 85 para pedreiro. Uma das principais exigências é a disponibilidade de horário. A relação completa e outros detalhes pode ser conferida no site prefeitura.poa.br.

Interessados devem retirar a carta de encaminhamento no endereço antes mencionado, próximo à Praça da Alfândega e ao Cais Mauá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Segundo a administração municipal, a retirada deve ser feita de forma responsável, isto é, com a certeza de que haverá o comparecimento à entrevista de emprego, para não prejudicar os demais interessados.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/nova-edicao-do-feirao-de-empregos-oferecera-2-mil-oportunidades-em-porto-alegre/

Nova edição do “Feirão de Empregos” oferecerá 2 mil oportunidades em Porto Alegre

2023-10-16