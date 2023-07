Tecnologia Novo recurso do aplicativo Discord permite que pais supervisionem contas de filhos adolescentes; veja como usar

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Nos últimos meses, o Discord virou uma ferramenta para envolver jovens em um submundo de violência extrema. (Foto: Juca Varella/Agência Brasil)

O aplicativo Discord lançou a ferramenta “Central da Família” (ou “Family Center”, em inglês), que permite que pais ou responsáveis sejam informados sobre parte das atividades de seus filhos na plataforma.

Usado principalmente por adolescentes para conversarem sobre games, o Discord é um aplicativo de bate-papo por voz, vídeo e texto, disponível no Brasil para usuários a partir dos 13 anos.

Nos últimos meses, reportagens do Fantástico (TV Globo) mostraram como o Discord virou uma ferramenta para envolver jovens em um submundo de violência extrema.

No aplicativo, menores de idade foram expostos a conteúdos perturbadores, como vídeos e conversas que incentivam a automutilação, crueldade contra animais e pedofilia. Além disso, jovens foram presos suspeitos de integrarem um grupo na plataforma para estupro de vulnerável.

Agora, o Discord afirma que lançou a Central da Família para “ajudar a promover um diálogo produtivo sobre hábitos de internet mais seguros e criar maneiras mutuamente benéficas para pais e adolescentes se conectarem sobre experiências online”.

A ferramenta permite que os responsáveis saibam com quais usuários seu filho adolescente está conversando e de quais comunidades do Discord ele participa. No entanto, eles não poderão ver o conteúdo dessas conversas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Discord, a Central da Família já estava funcionando no Brasil na terça-feira (11), quando foi lançada.

Como ativar

A empresa orienta que a ativação da Central da Família seja feita junto com o filho adolescente, já que a atividade da conta não será compartilhada sem a aprovação dele. Entenda:

– Para ativar a ferramenta, é necessário que você tenha o aplicativo Discord no celular.

– No aplicativo, você vai acessar a opção “Central da Família”, que pode ser encontrada em “Configurações do usuário”.

– Então, clique em “ativar Central da Família”.

– Nessa etapa, o adolescente vai precisar fornecer a você o código QR que será gerado no aplicativo dele. Ele fica disponível na guia da “Central da Família”, na opção “Conectar com o pai”.

– Você deve escanear o código fornecido pelo seu filho com seu aplicativo Discord.

– Depois que o adolescente aceitar a conexão, os dois terão acesso total à Central da Família.

Acesso

Com a Central da Família, você vai poder acessar, no aplicativo Discord, um painel de atividades do seu filho a qualquer momento. Ele está disponível na aba “Minha família” e mostra informações dos últimos 7 dias.

Além disso, os responsáveis conectados vão receber um resumo semanal por e-mail contendo informações sobre as atividades do adolescente na plataforma.

O Discord vai compartilhar:

– Amigos adicionados recentemente, incluindo seus nomes de exibição e avatares;

– Para quais usuários seu filho adolescente enviou mensagens ou ligou em mensagens diretas ou em grupo, incluindo seus nomes de exibição, avatares e os horários da última mensagem ou chamada;

– Servidores que ingressaram ou participaram, incluindo nomes de servidor, ícones de servidor e contagem de membros do servidor.

A Central da Família Não mostra: O que seu filho adolescente escreve ou diz na plataforma.

Contas de adolescentes

A Central da Família permite que um adulto acesse informações somente das contas de seus filhos adolescentes. Quando ele fizer 18 anos, será automaticamente desconectado de todos os membros da família conectados na ferramenta.

Portanto, o adolescente precisa informar a data de nascimento correta ao se inscrever na plataforma. O Discord explicou ainda que pais e filhos podem se desconectar de um membro da família no aplicativo a qualquer momento, de forma a garantir a autonomia e privacidade dos jovens. As informações são do portal de notícias G1.

