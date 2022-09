Grêmio Novorizontino e Grêmio pelo Brasileirão Série B: escalações, desfalques e arbitragem

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

A partida válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Um fato em comum entre os times é que ambos trocaram de técnico no mês de setembro.

Na 13ª posição na tabela, o Novorizontino está em um momento difícil na competição com apenas sete pontos em dez rodadas do returno, colocando o clube na condição de pior do segundo turno. Na última rodada, derrota de virada para o Sampaio Corrêa, com dois gols nos nove minutos finais. O confronto contra o tricolor será o primeiro do técnico Mazola Júnior no banco de reservas do Tigre.

O Grêmio de Renato Portaluppi, engatou duas vitórias consecutivas, sobre Vila Nova e Vasco da Gama, depois de um período de instabilidade. A próxima missão é buscar melhores resultados fora de casa onde o clube gaúcho tem apenas duas vitórias na Série B. Com 50 pontos, o Grêmio é o terceiro colocado, mas pode ultrapassar o Bahia, um ponto acima, em caso de vitória.

Provável escalação do Novorizontino

Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon e Paulinho; Gustavo Bochecha, Danielzinho e Diego Torres; Douglas Baggio, Bruno Costa e Ronaldo.

Provável escalação do Grêmio

Provável escalação: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva, Villasanti e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Marcyano da Silva Vicente (MG) Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati(SP) Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)

