O argentino Diego Maradona, um dois maiores jogadores da história do futebol, morre aos 60 anos

Maradona é o maior ídolo do futebol argentino. (Foto: Reprodução)

O argentino Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, morreu nesta quarta-feira (25) aos 60 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na sua casa em Tigre, segundo informações divulgadas pela imprensa argentina.

O ex-craque havia passado por uma cirurgia no cérebro, no começo deste mês, para drenar uma pequena hemorragia. Ele recebeu alta hospitalar oito dias depois.

Maradona foi campeão da Copa do Mundo de 1986, quando protagonizou lances históricos como o gol da “mão de Deus”, contra a Inglaterra. Nos clubes, fez história no Boca Juniors e no Napoli, onde foi campeão italiano e da Uefa.