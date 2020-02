Inter O atacante Gustagol fez seu primeiro treino com o elenco do Inter em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

O atacante Gustavo, o Gustagol, reforço que chegou do Corinthians, treinou normalmente com o grupo neste sábado. (Foto: Reprodução/Twitter)

O foco total do Inter está na decisão com o Tolima-COL, pela terceira etapa antes fase de grupos da Libertadores. Depois do empate fora de casa por 0 a 0, em Ibagué, no interior da Colômbia, o Colorado voltou aos trabalhos na manhã deste sábado (22), mirando o desafio da volta. O jogo será na próxima quarta-feira (26), às 21h30min, no Beira-Rio.

O técnico Eduardo Coudet, diferente das últimas semanas, terá um pouco mais de tempo para ajustar detalhes e testar alternativas na equipe. O carnaval será de trabalho intenso no CT Parque Gigante. O pontapé inicial foi na manhã deste sábado com uma atividade no gramado.

O treinamento contou com uma novidade importante: o atacante Gustavo, o Gustagol, reforço que chegou do Corinthians, treinou normalmente com o grupo. No entanto, Gustagol não poderá atuar na partida contra os colombianos por não ter a inscrição na Libertadores. Segundo o clube gaúcho, na próxima semana ele estará à disposição do treinador no início do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O atleta assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2020. Natural de Registro-SP, ele iniciou a carreira no Taboão da Serra, sendo artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, com nove gols. Após a competição, foi contratado pelo Criciúma e passou as temporadas seguintes emprestado a outros clubes, incluindo uma passagem pelo Nacional (Portugal) em 2015. Gustavo ainda teve destaque em 2016, quando liderava a artilharia da Série B e foi contratado pelo Corinthians; e em 2018 quando fez 30 gols na temporada e finalizou o ano com o título da Série B pelo Fortaleza e a marca de maior goleador do futebol brasileiro. De volta ao Corinthians, fez 53 jogos na temporada passada e marcou 14 gols.

No treino deste sábado, a principal baixa no Colorado foi o lateral esquerdo Moisés. Lesionado, ele ainda é dúvida para enfrentar o Tolima. O treino foi focado na posse de bola, troca rápida de passes e a intensidade de costume. Coudet exigiu muito de cada atleta, seja na parte física, técnica ou tática. A movimentação do time também foi trabalhada, tudo pensando na partida de volta pela competição continental diante do Tolima.

Com o empate sem gols fora de casa, o Colorado precisar vencer o jogo para se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Caso conquiste a classificação na quarta-feira, o Inter entrará no Grupo E, onde estão América de Cali, Universidad Católica e Grêmio.

Depois das atividades, na sala de imprensa do CT, o zagueiro Bruno Fuchs concedeu entrevista coletiva. O defensor foi titular nas últimas duas partidas da equipe e falou sobre as oportunidades no time. “Sempre sonhei com esse momento. O professor tem a confiança de todos os atletas. Quando eu tiver as chances, vou tentar aproveitá-las da melhor maneira possível”, afirmou. O Colorado volta a treinar na manhã deste domingo (23).

