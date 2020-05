Saúde O Brasil mantém mais de mil mortes diárias por causa do coronavírus e ultrapassa a Espanha em número de óbitos

30 de Maio de 2020

Com 1.124 mortes confirmadas entre sexta (29) e sábado (30), o Brasil atingiu a marca de 27.878 óbitos pelo novo coronavírus e tornou-se o quinto país com mais vítimas pela doença em todo o mundo, ultrapassando a Espanha no total de mortes (27.121 óbitos), segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 26.928 novos diagnósticos nas últimas 24 horas e agora soma 465.166 casos confirmados de coronavírus em todo o território. Os novos casos representam a maior diferença entre um dia e outro desde o início da pandemia. Até então, o maior número de confirmações de casos havia sido o de ontem: 26.417.

Os dados da Universidade Johns Hopkins apontam o país atrás de apenas outros quatro no total de mortos pela covid. São eles: França (28.717), Itália (33.229), Reino Unido (38.243) e Estados Unidos (102.516).

Ao longo desta semana, o Brasil apresentou, durante quatro dias consecutivos, a marca diária de mais de mil mortes pela doença contabilizadas. Até então, o único país a manter a confirmação de óbitos acima de mil em 24h foi os EUA.

Ainda segundo a pasta, 247.812 casos seguem em acompanhamento. Cerca de 189.476 pacientes já se recuperaram da doença.

Coronavírus no Mundo

Sexta, o mundo bateu o recorde negativo de 117,2 mil novos diagnósticos em um dia, de acordo com a Johns Hopkins. Partiu do Brasil a maior quantidade de novos casos (26.417), seguido pelos EUA (23.051).

Ainda segundo a universidade, foi a quinta vez que o índice diário global ultrapassou os 100 mil infectados em 24h.

Contagem da Saúde

A confirmação de óbitos e diagnósticos apresentada pelo governo entre um dia e outro não necessariamente ocorreu nas últimas 24 horas.

O Ministério da Saúde explica que a fila de testes provoca atrasos nos registros feitos pelas secretarias. Com isso, muitas das ocorrências podem ser de outras datas.

Um terço das mortes

O professor de epidemiologia da USP (Universidade de São Paulo) Paulo Lotufo avalia que o Brasil poderia ter tido um terço das mortes e metade dos casos do novo coronavírus caso o distanciamento social tivesse sido adotado de maneira mais efetiva desde o início.

Dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde mostram que o país registra 26.754 óbitos pela covid-19 e 438.238 diagnósticos da doença.

Lotufo considerou que é cedo relaxar as medidas de distanciamento e disse que “estamos numa fase de total desconfiança”. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich deixaram o ministério da Saúde após discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e a pasta é comandada interinamente por Eduardo Pazuello.

“Olha, nós estamos no pior dos momentos. No início da epidemia, quando estava a equipe do Mandetta, com o Wanderson (de Oliveira, secretário nacional de Vigilância do Ministério da Saúde), ou no período do Teich, era possível ter discordância da abordagem deles. Mas discordância é uma coisa diferente da desconfiança, que temos agora. Antes dava para ter confiança total no que estava saindo de informação. Agora, há uma semana, o Ministério da Saúde está sendo dirigido na prática pela Secom (Secretaria Especial de Comunicação). Eles não destacam mais números de morte, mostram só os recuperados. Estamos numa fase de total desconfiança.”

Mesmo assim, ele diz que é possível ter uma ideia do impacto da covid-19 na mortalidade, que ele classifica como “catastrófico”. Ele comparou a situação com a da Argentina, onde o número de óbitos e casos é bem menor, e afirmou ser “chocante” que ninguém falou sobre a pandemia na reunião ministerial de 22 de abril.

“Se tivéssemos feito um controle adequado, como a Argentina fez, poderíamos ter tido um terço das mortes, metade dos casos. Com toda a propaganda contra (o isolamento social) e a atuação do Bolsonaro, a quantidade de mortos por causa disso foi imensa. Não foi só a propaganda, mas a demora no pagamento do auxílio emergencial, um atraso premeditado. A ação do governo federal, se qualificarmos em termos de mortes, foi muito grande. É chocante ver que na reunião ministerial de 22 de abril, quando tinha 3 mil mortos no Brasil, ninguém falou disso”.

Na avaliação de Lotufo, ainda é muito cedo para se falar em reabertura. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou um plano de reabertura das atividades no estado.

