Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Desde a morte de Gugu, parentes do apresentador protagonizam um embate, que se tornou público, em relação à herança deixada por ele. Foto: Reprodução Desde a morte de Gugu, parentes do apresentador protagonizam um embate, que se tornou público, em relação à herança deixada por ele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O advogado de Rose Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, reagiu com tranquilidade à notícia de que o chef de cozinha Thiago Salvático também buscará os tribunais para reivindicar o reconhecimento de união estável e uma parte da herança alegando que mantinha um relacionamento com o apresentador. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A lei diz que a união estável, para ser reconhecida, precisa ser pública e estabelecida com o objetivo de constituir família. E Gugu Liberato nunca apresentou publicamente outra pessoa, além de Rose, como sua parceira, lembra o advogado Nelson Wilians.

“Isso [a notícia de que Salvático quer ser reconhecido como parceiro de Gugu] não interfere em nada no processo de Rose. Só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento”, diz Wilians.

Já o escritório que representa os três filhos e os sobrinhos de Gugu, também seus herdeiros, diz que não tem conhecimento sobre qualquer processo de união estável além do movido por Rose. “Como ao longo da vida o apresentador conquistou muitos admiradores e fez muitos amigos, não há como afirmar qualquer relação”, diz a banca.

Pedido de sigilo

A informação de que o chef de cozinha vai entrar na Justiça foi confirmada ao jornal Extra nesta sexta-feira (14) pelo escritório Traldi e Saddioro Advogados, localizado em São Paulo, que vai representar Thiago na causa. O escritório afirmou que foi procurado pelo chef de cozinha, mas não deu detalhes do que está sendo pleiteado nem em que pé estaria o caso. O pedido de sigilo, de acordo com os advogados, partiu do próprio cliente.

O escritório escolhido por Thiago é especializado nas áreas de família e sucessões — que incluem casos que envolvam inventários. O advogado Maurício Traldi, que está à frente do caso, é um dos sócios do estabelecimento, junto com Patrícia Saggioro Leal, especialista em direito de família.

Pessoas próximas à família comentam que o chef de cozinha mantinha uma relação com Gugu há oito anos. A família do apresentador, no entanto, não confirma a informação.

Desde a morte de Gugu, parentes do apresentador protagonizam um embate, que se tornou público, em relação à herança deixada por ele — o montante de bens soma um total de cerca de R$ 1 bilhão.

