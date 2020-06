Geral O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é o assunto de dois dos vídeos mais acessados em cada um dos dez principais canais bolsonaristas

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Bolsonaro ao lado do ex-ministro Sérgio Moro, que o acusa de interferir na PF. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Quem se vira contra o presidente Jair Bolsonaro, em geral, é atacado pelos youtubers bolsonaristas. O ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro é o assunto de dois dos vídeos mais acessados em cada um dos dez principais canais bolsonaristas, segundo levantamento do jornal O Estado de S. Paulo. Em 26 de abril, dois dias após a demissão de Moro, Mauro Fagundes, que tem 237 mil inscritos, publica um vídeo em que promete um “dossiê especial” contra o ex-juiz da Operação Lava-Jato, que poderia levá-lo à prisão.

“Aqui comigo vocês vão acompanhar no passado a íntima relação de Sérgio Moro com o PSDB, chegando mesmo até na possível prisão, na verdade, na provável prisão de Sérgio Moro e na fuga dele do nosso país”, diz Fagundes, que não foi alvo de nenhuma medida autorizada pelo Supremo, mas se encontrou com Bolsonaro. O youtuber não foi localizado.

No dia 25, o ex-corretor de imóveis Adilson Dini, responsável pelo canal Ravox Brasil, diz que Moro “atentou contra a honra do presidente” ao acusar Bolsonaro de interferência na PF e o acusou de “afagar” o Supremo e “a esquerda” no vídeo “Moro – Não, o Brasil não perde – o Brasil ganha, chega de palhaçada e faz de conta”.

Busca e apreensão

Policiais estiveram na casa de Dini no último dia 16 para cumprir mandado de busca e apreensão. O youtuber também não respondeu ao contato do Estadão.

Outro alvo da operação, Camila Abdo, do canal Direto aos Fatos, com 93,4 mil inscritos, criticou a investigação. “O parêntese dessa operação é que eu não participei das manifestações, não falei sobre elas no canal – uma vez que só faço entrevistas – e nos poucos vídeos de opinião que faço, sempre me coloquei contrária a intervenção militar”, diz Camila, que parou no 4º ano de jornalismo e hoje cursa ciências políticas e relações internacionais.

A cobertura positiva dos atos do presidente também rende acesso privilegiado a alguns dos influenciadores. Com cerca de 676 mil inscritos, o canal Te Atualizei, de Bárbara Zambaldi, entrevistou Bolsonaro em 23 de maio, mesmo dia do encontro com youtubers – Bárbara também não é investigada. Depois de uma troca de amenidades, a entrevista começa com perguntas sobre quais foram os dias mais feliz e mais triste da vida do presidente, além do seu momento preferido do dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

