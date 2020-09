Rio Grande do Sul O Exército recebeu mais 15 milhões de reais para a duplicação da estrada entre Guaíba e Barra do Ribeiro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Trecho deve ser concluído em novembro. (Foto: Divulgação/Exército)

Sediado em Porto Alegre, o CMS (Comando Militar do Sul, antigo 3º Exército) confirmou o aporte de mais R$ 15 milhões do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para dar prosseguimento à duplicação do trecho da rodovia federal BR-116 entre as cidades de Guaíba e Barra do Ribeiro, na Região Carbonífera. A obra deve ser concluída em novembro.

A obra totaliza mais de 200 quilômetros e foi iniciada há quase uma década – o plano previa a realização entre 2012 e 2014, mas acabou atrasando devido a problemas com uma empresa contratada para a tarefa.

No início do ano passado foi depositada uma verba inicial de R$ 40 milhões, permitindo que integrantes do 1º Batalhão Ferroviário de Lages (SC) terminasse uma primeira parte do serviço e já assegurasse a fase seguinte. Agora o próximo passo será a execução de outros 35 quilômetros, etapa que tem previsão de término 18 meses (março de 2022).

Engajamento

Para os serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem têm sido deslocados os já mencionados militares catarinenses, com o reforço de membros do 2° Batalhão Ferroviário de Araguari (Minas Gerais). Ao todo, deve ser deslocado para a obra um total de 300 homens, além de 119 equipamentos e viaturas.

No momento, a prioridade logística são os 10 quilômetros do acesso a Barra do Ribeiro, cuja pista já recebe as camadas finais de asfaltamento.

A prestação do serviço pelas Forças Armadas envolve um sistema diferente de pagamentos, já que o Dnit precisa pagar adiantado, uma vez que o Exército não conta com recursos próprios para pagar trabalhadores, máquinas e materiais, diferente do que acontece quando a contratação pelo governo federal envolve o setor privado.

(Marcello Campos)

