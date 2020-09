Geral O Facebook suspende rede de contas russas falsas, e alerta para ameaça em eleições dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Facebook disse que campanhas similares no passado foram utilizadas para vazar documentos hackeados para influenciar o debate público. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Facebook anunciou na última quinta-feira (24) que desmontou três redes de contas falsas que poderiam ser usadas por serviços de inteligência russos para interferir nas eleições dos Estados Unidos.

A empresa disse que as contas, que foram suspensas por usarem identidades falsas e outros tipos de “comportamentos coordenados não-autênticos”, tinham ligações com organizações russas de inteligência e pessoas associadas com uma organização de São Petersburgo acusada por autoridades norte-americanas de ter trabalhado para influenciar as eleições de 2016.

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia não respondeu a um pedido por comentários após o expediente normal em Moscou.

A Rússia nega acusações de intervenção no processo eleitoral e diz que não interfere na política doméstica de outros países.

O Facebook disse que campanhas similares no passado foram utilizadas para vazar documentos hackeados para influenciar o debate público.

Nathaniel Gleicher, diretor de políticas de cibersegurança do Facebook, disse que não há evidências imediatas de que documentos hackeados seriam vazados, mas que ao suspender as contas, o Facebook espera prevenir que elas sejam usadas em qualquer operação subsequente.

“Nossa equipe observa as ameaças e tendências para as quais precisamos estar prontos, e uma delas para qual estamos muito atentos é uma operação de hackeamento e vazamento dentro das próximas 6 a 8 semanas”, afirmou Gleicher à Reuters.

O Facebook disse que as redes são pequenas e têm apenas algumas contas no Instagram. Algumas delas se passavam por veículos de imprensa independentes e consultorias.

Os conteúdos eram publicados em diferentes idiomas, incluindo inglês, russo, ucraniano e árabe, com mensagens direcionadas a diversos países. As contas tinham um total combinado de 97 mil seguidores.

Na última terça-feira (22) a rede social anunciou que eliminou contas chinesas falsas com conteúdo relacionado às eleições americanas.

Vitória eleitoral antecipada

O Facebook não aceitará anúncios políticos que buscam reivindicar a vitória antes que os resultados das eleições norte-americanas de 2020 sejam declarados, um porta-voz da empresa tuitou na quarta-feira (23).

A mudança expande os planos da empresa, anunciados no início do mês de parar de aceitar novos anúncios políticos na semana antes da eleição. Na época, o Facebook disse que os anunciantes políticos poderiam retomar a criação de novos anúncios após o dia da eleição. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral