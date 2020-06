Política O governo federal vai gerir empresas usadas pelo crime para lavar dinheiro

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

O objetivo da pasta de André Mendonça é evitar a depreciação dos negócios ou estabelecimentos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça fechou uma parceria com o Conselho Federal de Administração para criar um banco de dados de profissionais habilitados a gerenciar empresas confiscadas em operações contra o crime organizado e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil ou no exterior.

O objetivo da pasta de André Mendonça é evitar a depreciação dos negócios ou estabelecimentos usados para praticar o crime de lavagem de dinheiro.

Os administradores cadastrados no banco de profissionais habilitados poderão ser acionados para gerir esses empreendimentos, além de contribuir para a manutenção do valor econômico do patrimônio e para a geração de recursos para a União.

Nos casos relacionados ao tráfico de drogas, o montante será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas para financiar políticas públicas de combate às drogas.

O acordo firmado com o conselho também viabiliza a avaliação de estabelecimentos empresariais e seus ativos apreendidos para posterior alienação em leilão. Operação Lava-Jato O ex-presidente da Saipem no Brasil, Paolo Veronelli, e o operador financeiro Mario Ildeu Miranda foram denunciados nesta segunda-feira (8) pela força-tarefa da Operação Lava-Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o esquema envolve contratos da Petrobras com o Grupo Saipem no âmbito do Projeto Mexilhão – plataforma de produção de gás natural –, entre 2006 e 2011. A denúncia aponta que os atos de corrupção e lavagem de dinheiro movimentaram R$ 23 milhões, em valores atualizados, com base em documentos bancários de contas mantidas no exterior. O MPF indica que Miranda e Veronelli receberam transferências milionárias, entre 2009 e 2010, de um operador financeiro e que usaram contas no exterior em nome de offshores. Conforme as investigações, o então presidente da Saipem no Brasil negociou o pagamento de vantagens indevidas para funcionários da Petrobras. De acordo com a denúncia, foram feitos dois contratos de consultoria entre empresas do Grupo Saipem e uma empresa de consultoria de um operador para que a propina pudesse ser paga de forma dissimulada. Ainda segundo a força-tarefa, além dos documentos bancários, colaboradores da operação confirmaram o ajuste de propina em relação aos contratos firmados pela empresa no projeto.

