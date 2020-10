Futebol O Inter venceu o Bragantino por 2 a 0 e está de volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Artilheiro da competição, Thiago Galhardo (C) marcou duas vezes. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando no interior paulista na noite desta quinta-feira (8), o Inter venceu o Bragantino por 2 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado, em combinação com outros desfechos da décima-quarta rodada da competição, recolocou o Colorado na vice-liderança, com 25 pontos (dois a menos que o Atlético-MG). Ambos os gols foram marcados pelo atacante Thiago Galhardo.

Esse placar também assinalou o fim de um jejum de quatro confrontos sem vitória do clube gaúcho na competição, após duas derrotas e dois empates. Também isolou Galhardo, 31 anos, como o artilheiro do torneio (12 gols), seguido por Marinho, do Santos-SP (oito).

O próximo compromisso do clube gaúcho na Brasileirão está agendado para as 20h30min deste domingo (11), no estádio Beira-Rio. O adversário da vez é Athletico Paranaense, décimo-segundo colocado (15 pontos). Já na noite da quarta-feira (14), o time sob o comando do argentino Eduardo Coudet terá pela frente, fora de casa, o Sport de Recife (PE) – atualmente em oitavo lugar (20 pontos).

Ficha técnica

O Bragantino, sob o comando de Maurício Barbieri, colocou em campo no estádio Nabi Abi Chedid um time formado por Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Artur (Leandrinho), Raul, Claudinho (Thonny Anderson) e Bruno Tubarão (Luis Phelipe); Alerrandro (Ytalo).

Ja o Inter, do técnico Eduardo Coudet, escalou Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia (Marcos Guilherme) e Patrick (Moledo); Pottker (Abel Hernández) e Thiago Galhardo (D’Alessandro).

Os gols, ambos de cabeça, foram marcados por Thiago Galhardo, aos 17 e aos 24 minutos do primeiro tempo.

Cartões: dentre os donos da casa, foram “amarelados” Ryller, Uillian Correia e Edimar, ao passo que no Colorado receberam a mesma punição Victor Cuesta, Rodrigo Lindoso e Edenilson. Ainda pelo time paulista, Thonny Anderson (ex-Grêmio) foi expulso.

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Quarteto de Minas Gerais.

Primeiro tempo

8 min – Heitor cruza da direita para Thiago Galhardo. Camisa 17 domina ajeitando para o voleio e manda bonito arremate. Desviada, sai em escanteio.

17 min – Gol do Inter: Boschilia, atuando como central, abre jogo com Heitor. O lateral dispara pela direita, ajeita com estilo e cruza entre os zagueiros do Bragantino. Na pequena área aparece Thiago Galhardo, que manda de cabeça para o fundo da rede adversária.

24 min – Inter amplia, novamente com uma cabeçada certeira do artilheiro do Brasileirão. Patrick lança Edenilson pela direita da grande área. Ele cruza para Galhardo, que aparece em cima da marca do pênalti e testa forte, para baixo, sem reação por parte de zagueiros e goleiro.

28 min – Amarelo para Ryller. Parou, com falta, escapada de Patrick. Dois minutos depois, é o zagueiro colorado Cuesta quem recebe o cartão.

35 min – Pottker vai ao fundo pela direita, corta para dentro e cruza aberto. Patrick escora e Galhardo domina no peito. De costas para a meta, o camisa 17 tenta uma bicicleta, sem efeito mas que assusta.

45 min – Em contra-ataque colorado, Pottker deixa para Galhardo, que serve Edenilson, que por sua vez aciona Boschilia, que ajeita para a direita e chuta forte, levando perigo.

Segundo tempo

6 min – Aderlan fica com a sobra de corte parcial da defesa colorada e, na direita da grande área, solta a bomba, mas o arqueiro do Inter encaixa a defesa.

14 min – Patrick recupera a posse pela esquerda e aciona Galhardo. Na quina da grande área, o camisa 17 percebe Pottker nas costas da marcação e faz o passe. No último instante, a defesa rival consegue o corte.

20 min – Patrick e Thiago Galhardo saem. Entram Rodrigo Moledo e D’Alessandro.

22 min – Edenilson recebe o amarelo por falta em Edimar.

35 min – Amarelo para Lindoso, por falta em Raul.

40 min – O ex-gremista Thonny Anderson recebe o cartão vermelho por aplicar uma “tesoura” temerária em Edenilson.

50 min – Fim de jogo.

