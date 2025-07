O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, trouxe a esta coluna, a posição do partido sobre temas importantes. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

– O MDB é plural, e este – a indicação do vice do PT em 2026 – é um debate que vamos fazer. Em São Paulo, somos aliados do governador Tarcísio de Freitas. Na região Sul, nossa relação é ótima com os governadores Ratinho e Eduardo Leite, pré-candidatos do PSD, e também como o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que devemos apoiar para a reeleição. Já no Nordeste, há setores mais ligados aos nomes do atual governo. O cenário, porém, é similar ao de 2022, com muita polarização. Por isso, como somos um partido de centro, talvez o ideal seja um nome próprio. Mas isso será discutido coletivamente no fim do ano. Antes disso, vamos definir um projeto de País, cujas discussões têm sido realizadas no programa O Brasil Precisa Pensar o Brasil, por meio da Fundação Ulysses Guimarães, presidida pelo deputado Alceu Moreira. Importante ressaltar que esse projeto é coordenado pelo experiente Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Também lideram esse projeto o José Fogaça, ex-senador, e o presidente do MDB-PE, Raul Henry,” explica o presidente nacional do MDB.

Sobre as conversações para uma possível aliança com o PT em 2026 indicando o vice de Lula, e outras alianças pelo país, Baleia Rossi explica:

Aos 53 anos, Baleia Rossi exerce o terceiro mandato de deputado federal pelo MDB de São Paulo. Ele é presidente nacional do seu partido desde 2019, quando foi eleito em convenção nacional. Passou por duas reconduções até ser novamente eleito em convenção nacional, em outubro de 2023. No último dia , foi reconduzido para o cargo até maio de 2027. Portanto, ele liderará nacionalmente o partido durante o próximo período eleitoral

Esta coluna abordou as conversações que líderes de destaque nacional do MDB, como os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros têm mantido com o presidente Lula, onde a indicação do candidato a vice em 2026 vem sendo especulada. Sobre este e outros temas relevantes, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), trouxe a esta coluna, a posição oficial do partido.

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi faz um balanço das conversações nacionais com foco no crescimento do partido:

– Temos excelentes nomes em todo o País. A estratégia é em cada em Estado. No Rio Grande do Sul, estamos firmes com a candidatura do Gabriel Sousa, que tem unificado a base do atual governo. No Espírito Santo, vamos lançar Ricardo Ferraço, atual vice. No Pará, temos a Hana, também atual vice. Em Goiás, Daniel Vilela também é um vice que vai assumir e vai um palanque muito forte, com muito aliados. No Rio Grande do Norte, Walter Alves também vai se tornar titular do cargo em abril. Em Alagoas, o ministro Renan Filho é favorito. No Rio, Washington Reis é nosso pré-candidato. Em São Paulo, há a chance de o Ricardo Nunes concorrer caso Tarcísio vá para presidente. Para o Senado, devemos , no mínimo, 15 nomes na disputa. Os mais fortes são Helder e Ibaneis, atuais governadores. A maioria dos nossos senadores disputará a reeleição, com é o caso do nosso líder Eduardo Braga e outros”, afirma o deputado Baleia Rossi.

O deputado federal Ronaldo Nogueira divulgou no final de semana, vídeo mostrando o modo agressivo como a vereadora Carol Gabi, do Republicanos de Rodeio Bonito, foi alvo de um ato de censura, quando teve o seu direto ao uso da palavra cassado durante uma sessão na Câmara Municipal. Neste , o presidente estadual do Republicanos, deputado federal e Secretário estadual da Habitação Carlos Gomes repudiou o ataque à liberdade de expressão e a uma parlamentar mulher anunciando que o partido tomará providências.

Ronaldo Caiado: “Lula quer usar a crise como palanque eleitoral”.

Avaliação do Governador de Goiás, Ronaldo Caiado sobre a demora do presidente Lula em promover uma negociação mais objetiva com o governo dos EUA:

– Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Lula não quer resolver a crise, quer usá-la de palanque para as eleições de 2026. E quem perde é o Brasil”, afirma Caiado.

Pergunta indiscreta

Alguém que roubou os aposentados e pensionistas do INSS está preso, ou usando tornozeleira eletrônica?

