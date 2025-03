Colunistas “O ministro Dino deveria se desculpar e o ministro da Defesa deveria exigir desculpas”, afirma o senador Mourão

Por Flavio Pereira | 28 de março de 2025

Senador general Hamilton Mourão fez um contraponto à fala do ministro Flavio Dino, do STF. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Hamilton Mourão reagiu a uma manifestação feita pelo ministro do STF Flavio Dino. Segundo Mourão, o ministro Flávio Dino, em julgamento realizado no dia 26 do corrente mês, declarou que os militares “gostam mais de armas do que de suas esposas”. Ao proferir tal afirmação, destaca o senador, “Dino ofende, generaliza de maneira maldosa e demonstra claramente seu preconceito em relação aos homens e mulheres que integraram e integram as nossas Forças Armadas. Na mesma direção, ao afirmar que militares da ativa e na inatividade estão SEMPRE armados, fala o que não pode provar, ou seja MENTE e mostra desconhecer a realidade da categoria composta por cidadãos que antes de serem soldados são cidadãos.”

Ainda segundo Dino, havia “armas no 8 de janeiro como canos de PVC…seria mesmo um Golpe de Estado ou uma reunião de encanadores? Lembro, ainda, que todas as pessoas que compareceram ao ato, sendo vários com suas famílias, foram revistados na rodoviária de Brasília. Por fim, ao falar o que falou, Dino se contradiz em sua própria afirmação de que “não julgamos pessoas, mas fatos e provas”.

“Lamentavelmente, a sua retórica elegante, serena e bem formulada tecnicamente, é totalmente dissociada da sua conduta, comprometendo, em absoluto, a imparcialidade do processo. O ministro Dino deveria se desculpar e o Ministro da Defesa deveria exigir tais desculpas”, afirmou o senador Hamilton Mourão.

Sindicato dos Engenheiros preocupado com mudanças na Lei Kiss

O vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (SENGE-RS), João Leal Vivian, alerta que, ao aprovar nova legislação que flexibiliza ainda mais as normas de prevenção contra incêndios, especialmente para construções novas, a Assembleia Legislativa provoca preocupação entre especialistas da área, que apontam para retrocessos na segurança das edificações do Rio Grande do Sul.

De acordo com Leal Vivian, a nova legislação amplia os prazos para adequação de edificações existentes e reduz as exigências para construções novas.

“Os deputados acabaram ampliando a proposta original, permitindo a prorrogação de todos os prazos por mais três anos e tornando as regras mais brandas para edificações, áreas de risco e construções provisórias novas”, alerta.

Alceu Moreira libera R$ 5 milhões para duplicação da ERS-030, em Osório

Rendeu a visita do deputado Federal Alceu Moreira (MDB) ao Ministro das Cidades. No encontro, Alceu Moreira, ao lado do deputado estadual Luciano Silveira, tratou sobre a liberação de R$ 5 milhões para a obra de duplicação da ERS-030, em Osório.

Segundo Alceu Moreira, “o Governo Federal garantiu que o recurso está disponível para a Prefeitura de Osório e o próximo passo é vencer os trâmites burocráticos para iniciar as obras.”

Governador Tarcísio a Jair Bolsonaro: “Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado”

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgou uma manifestação de solidariedade o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Tarcísio, “Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado.”

Em Brasília, deputada Delegada Nadine se reúne com caciques do PSDB

Atenta aos debates em torno do futuro do PSDB após o rompimento da Federação com o Cidadania, a deputada estadual Delegada Nadine incluiu na sua agenda em Brasília uma conversa com os caciques do partido.

A deputada esteve reunida, discutindo sobre os rumos do PSDB com a presença com o presidente nacional do partido Marconi Perillo, a presidente do PSDB Mulher Nacional, Cinthia Ribeiro, e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, deputado Aécio Neves.

PSDB e Republicanos avaliam fusão; novo partido teria 56 deputados federais

Após rejeitar em fevereiro, depois de longa negociação, a criação de uma federação com PP e União Brasil, o Republicanos discute agora a fusão com o PSDB. A fusão garantiria 56 deputados federais ao grupo. Terça-feira (25) em Brasília, estiveram reunidos o presidente do PSDB, Marconi Perillo, os deputados Aécio Neves (MG), Adolfo Viana (BA) e Beto Richa (PR) e os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul). Segundo informação da Folha de S.Paulo, o obstáculo para a fusão é Aécio Neves, que prefere uma aliança com o Podemos – partido com tamanho parecido com o do PSDB.

Para quebrar essa resistência, o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), admitiria ceder a presidência do partido em Minas Gerais para Aécio. Para a fusão, faltaria apenas acertar a divisão de espaços na nova agremiação. O prazo é até a Páscoa, para dar tempo na definição do comando do partido em cada estado, para que sejam montadas as chapas para as eleições de 2026.

