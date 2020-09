Rio Grande do Sul O novo mapa do distanciamento controlado reduziu de 12 para oito o número de regiões gaúchas sob bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

As outras 13 áreas estão classificadas sob risco médio. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Divulgado pelo governo gaúcho em meio ao feriado de 7 de setembro e com vigência a partir desta terça-feira (8), o mapa definitivo da décima-oitava rodada do distanciamento controlado reduziu de 12 para oito o número de regiões do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha (alto risco epidemiológico) no sistema de distanciamento controlado. As outras 13 estão na cor laranja (risco médio).

Como de costume, a configuração provisória havia sido publicada pelo Palácio Piratini na sexta-feira, com prazo até o domingo para o envio de recursos por parte das prefeituras e associações regionais. O Comité de Crise recebeu sete pedidos de reconsideração e acatou cinco, classificadas em laranja até o começo da semana que vem: Taquara, Guaíba, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

A piora em indicadores como internações hospitalares por coronavírus e índice de casos para cada 100 mil habitantes levou o governo gaúcho resultou, porém, a indeferir as solicitações apresentadas por representantes das regiões de Palmeira das Missões e Erechim. Essas duas permanecem sob alto risco, junto com as áreas de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Santo Ângelo e Cruz Alta, que não enviaram recurso.

Todas as oito áreas com status em vermelho já aderiram ao sistema de cogestão, que permite a adoção de protocolos próprios em relação às liberações e restrições de atividades econômicas e sociais. A mesma estratégia é adotada pelas regiões em laranja: Taquara, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Erechim.

Também por meio do sistema de cogestão, quem está sob bandeira laranja pode adotar protocolos mais flexíveis, desde que não menos restritivos do que os previstos pela bandeira amarela (baixo risco) Atualmente, nenhuma área do Rio Grande do Sul está sob esta cor no distanciamento controlado e, desde a adoção do sistema (em maio), jamais foi aplicada a bandeira preta (altíssimo risco).

O mapa definitivo, os protocolos determinados pelo governo do Estado e os planos regionais aprovados podem ser conferidos de forma detalhada em página específica, disponibilizada pelo Executivo. O endereço é www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Funcionamento

O sistema de distanciamento controlado tem por base critérios de saúde e de atividade econômica, de forma a equilibrar ambas as necessidades. Para isso, aplica bandeiras de cores com protocolos obrigatórios e critérios específicos a serem seguidos pelos diferentes setores econômicos.

Conforme o grau de risco, cada região é regularmente “pintada” de amarelo, laranja, vermelho ou preto, em um monitoramento semanal e com divulgação preliminar na sexta-feira.

Quando o novo status é de risco menor ao qual a região está definida, a classificação passa a valer na primeira hora de sábado. Já para as demais regiões, incluindo aquelas que apresentaram recursos, haverá nova divulgação na segunda-feira, com vigência a partir de terça-feira.

Os protocolos obrigatórios devem ser respeitados em todas as bandeiras. Mas se o município pretende adotar protocolos mais brandos para as atividades, deve elaborar um plano próprio, aprovado por no mínimo dois terços dos prefeitos da respectiva região.

Esse plano também necessita do aval por equipe técnica e encaminhados para o Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia de COVID-19, exclusivamente via formulário eletrônico, com pelo menos 48 horas de antecedência do início da vigência de seu plano.

(Marcello Campos)

