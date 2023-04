Rio Grande do Sul O rendimento médio dos ocupados no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul fechou o quarto trimestre de 2022 em R$ 3.204, uma variação positiva de 10,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Boletim de Trabalho traz dados do quarto trimestre de 2022 obtidos na PNAD Contínua do IBGE. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rendimento médio dos ocupados no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul fechou o quarto trimestre de 2022 em R$ 3.204, uma variação positiva de 10,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando foi de R$ 2.893. O valor ficou acima também do registrado no terceiro trimestre do ano passado (R$ 3.136) e foi o maior entre os estados da Região Sul do País no período, quando em Santa Catarina o rendimento médio foi de R$ 3.146 e no Paraná chegou a R$ 3.044.

No Brasil, o rendimento médio dos ocupados no quarto trimestre de 2022 foi de R$ 2.808.

Os dados da primeira edição produzida em 2023 do Boletim de Trabalho do RS, publicação do Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), mostram a sequência de duas tendências. Enquanto no mercado de trabalho como um todo os dados relativos ao quarto trimestre de 2022 consolidam uma trajetória de aumento no nível de ocupação, queda na taxa de desemprego e de recuperação no rendimento médio, quando considerado apenas o mercado de trabalho formal do período de 12 meses, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, os números mostram uma evolução mais tímida e a manutenção de um perfil de trabalhadores mais jovens e com salários iniciais ainda abaixo do período pré-pandemia.

A publicação elaborada pelos pesquisadores Guilherme Xavier Sobrinho e Raul Bastos a partir de informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregado (Caged), mostra ainda uma elevação da taxa de rotatividade dos trabalhadores no mercado formal, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul.

Mercado de trabalho

Considerando o mercado de trabalho em geral, não apenas o de empregos formais, o Boletim de Trabalho traz dados do quarto trimestre de 2022 obtidos na PNAD Contínua do IBGE. Em linhas gerais, o material aponta para a recuperação e melhora dos principais indicadores.

A Taxa de Desocupação caiu para 4,6% no quarto trimestre de 2022, queda em relação ao trimestre anterior (6%) e ao mesmo período de 2021, quando estava em 8,1% no Rio Grande do Sul. A taxa de 4,6% foi a menor da série temporal desde o primeiro trimestre de 2013. O número mais recente representa 289 mil pessoas no Estado. No Brasil, a mesma taxa fechou 2022 em 7,9%, enquanto Santa Catarina encerrou o ano com a taxa em 3,2% e o Paraná em 5,1%.

A Taxa de Participação na Força de Trabalho, que indica a porcentagem de pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais) inseridas no mercado de trabalho, atingiu 65,4% no quarto trimestre de 2022, contra 65,8% do trimestre anterior e 64,8% do mesmo trimestre de 2021. No país, o dado dos últimos três meses do ano passado foi de 62,1%.

O Nível de Ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas em vínculos formais e informais em relação às pessoas em idade de trabalhar, foi de 62,4% no quarto trimestre de 2022, contra 61,9% do terceiro trimestre e 59,5% do mesmo trimestre de 2021. Outro indicador importante da situação do mercado de trabalho, a Taxa de Informalidade foi de 31,7% no último trimestre do ano passado, similar ao do terceiro trimestre de 2022 (31,5%) e abaixo do mesmo período de 2021, quando a taxa no Rio Grande do Sul chegou a 33%. No Brasil, a taxa atingiu 38,8% no quarto trimestre de 2022.

Boletim de Trabalho do RS

O Boletim de Trabalho do RS oferece, trimestralmente, análises sobre o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, aprofundando, a cada edição, algum aspecto referente à força de trabalho e à ocupação, em dimensões como o perfil demográfico dos trabalhadores, as diferentes formas de inserção no mercado e os rendimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/o-rendimento-medio-dos-ocupados-no-mercado-de-trabalho-do-rio-grande-do-sul-fechou-o-quarto-trimestre-de-2022-em-r-3-204-uma-variacao-positiva-de-107-em-relacao-ao-mesmo-trimestre-de-2021/

O rendimento médio dos ocupados no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul fechou o quarto trimestre de 2022 em R$ 3.204, uma variação positiva de 10,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021

2023-04-18