Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul acumula mais de 287 mil casos de coronavírus desde março. Mortes totalizam 6.356

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Boletim desta quarta-feira acrescentou 4.025 testes positivos e 43 mortes por Covid. (Foto: EBC)

O mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) O Rio Grande do Sul notificou oficialmente nesta quarta-feira (18) a ocorrência de mais 4.025 testes positivos e 43 novas mortes de coronavírus. Com isso, o total de casos confirmados de contágio em mais de oito meses de pandemia chegou a 287.204, ao passo que o contingente de perdas humanas para a pandemia já totaliza 6.356.

A estatística inclui 264.767 indivíduos já recuperados (92% dos casos) da Covid, com ou sem manifestação de sintomas. Vale ressaltar que a estatística não abrange necessariamente casos fatais ocorridos todos no mesmo dia. Isso acontece devido ao maior ou menor grau de demora de hospitais e prefeituras em enviar os dados atualizados para que as plataformas oficiais providenciem a devida integralização.

Outro aspecto a ser salientado é que desde outubro a pandemia já atinge todos os 497 municípios gaúchos. Porto Alegre está no topo do ranking estadual: até agora, são 47.333 casos confirmados (quase o tripo da vice-colocada, Caxias do Sul) e 1.436 óbitos (praticamente quatro vezes mais que Canoas, em segundo lugar nesse quesito).

Óbitos

As últimas perdas humanas para o coronavírus abrange vítimas de 44 a 99 anos, mas os idosos continuam prevalecendo entre os desfechos fatais: dos 43 falecimentos notificados nesta quarta-feira, apenas oito não se enquadram em tal segmento populacional, ou seja, 18,6%. Confira, a seguir, a lista detalhada por cidade de residência, gênero (feminino ou masculino) e idade:

– Balneário Pinhal (homem, 66 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 61 anos);

– Campo Bom (homem, 71 anos);

– Canguçu (homem, 78 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Canoas (mulher, 53 anos);

– Canoas (homem, 48 anos);

– Canoas (mulher, 70 anos);

– Canoas (mulher, 66 anos);

– Caraá (homem, 76 anos);

– Cruz Alta (mulher, 83 anos);

– Cruz Alta (mulher, 75 anos);

– Encruzilhada do Sul (homem, 87 anos);

– Flores da Cunha (homem, 58 anos);

– Gravataí (mulher, 70 anos);

– Guaíba (mulher, 74 anos);

– Guaíba (mulher, 58 anos);

– Ijuí (mulher, 80 anos);

– Imbé (mulher, 87 anos);

– Lajeado (homem, 78 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 78 anos);

– Parobé (mulher, 44 anos);

– Pelotas (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 51 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Rolante (homem, 70 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 82 anos);

– Tabaí (homem, 59 anos);

– Tramandaí (mulher, 54 anos);

– Travesseiro (mulher, 87 anos);

– Uruguaiana (mulher, 75 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 75 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul