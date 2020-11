Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul conta com mais três estações meteorológicas da Secretaria da Agricultura

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até dezembro, o Estado deve ter chegar a 20 unidades em todo o território gaúcho. (Foto: Flávio Varone/Seapdr)

Instaladas nos municípios de São Borja (Fronteira-Oeste), Bossoroca (Missões) e Jaguari (Centro-Oeste), três novas estações meteorológicas da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) passaram a ampliar o monitoramento, em tempo real, das condições climáticas do Rio Grande do Sul. As unidades abrangem regiões com registros de deriva do herbicida 2,4-D.

A expansão é resultado de uma parceria com o MPE (Ministério Público Estadual) e empresas do segmento agroquímico, além de prefeituras, universidades e sindicatos. Já nesta sexta-feira (20), devem ser instaladas estações também em São Francisco de Paula e Caxias do Sul (Serra Gaúcha) – em breve, ainda devem ser contemplados Porto Vera Cruz (Noroeste) e Aceguá (Sudoeste).

A expectativa do Palácio Piratini, até dezembro serão 20 estações espalhadas por todo o território gaúcho, gerando dados sobre umidade, temperatura, vento, chuva e radiação, dentre outros. O sistema estará disponível de forma gratuita aos produtores, por meio do site oficial www.agricultura.rs.gov.br.

Autonomia

A partir da instalação dessas estações meteorológicas, o Rio Grande do Sul deve ter nos próximos meses um mecanismo independente, o Simagro (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos), capaz de produzir informações sobre tempo e clima para todos os 497 municípios gaúchos.

“Quanto maior e mais densa uma rede de estações, melhores serão as informações geradas”, ressalta o meteorologista Flávio Varone, da Seapdr. “Então, além de ajudarem a monitorar as condições ideais para aplicação do 2,4-D e qualquer outro produto fitossanitário, as unidades vão qualificar o monitoramento agroclimático do Estado, disponibilizando dados mais seguros ao produtor.”

O secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, complementa: “Com frequência, o Rio Grande do Sul enfrenta diversos desafios climáticos, desde estiagem até excesso de chuvas, granizo, geadas etc. Não podemos interferir na natureza, mas esse monitoramento ajudará a prevenir estragos e amenizar impactos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul