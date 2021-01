Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem mais 144 mortos por coronavírus, segundo maior número de casos fatais da doença em um único boletim diário no Estado

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Divulgado nesta terça-feira (12), o mais recente boletim epidemiológico oficializou 3.935 novos testes positivos de coronavírus e mais 121 mortes provocadas pela doença entre os gaúchos. Trata-se do segundo maior número de óbitos informados em um único relatório da Secretaria Estadual da Saúde (SES) – o recorde foi registrado no dia 29 de dezembro, com 144 desfechos fatais da Covid.

Com isso, subiu para 485.757 o total de casos confirmados em dez meses de pandemia no Rio Grande do Sul, ao passo que as perdas humanas por causa da doença já totalizam 9.619 (2%). Já o contingente de recuperados chegou a 461.004 (95%), ao passo que os indivíduos em quarentena doméstica ou internação hospitalar são 15.082 (3%).

Confira, a seguir, a lista com o perfil resumido de cada vítima mencionada pelo documento desta terça-feira.

– Alegrete (mulher, 79);

– Arvorezinha (mulher, 71);

– Bagé (mulher, 98);

– Bagé (mulher, 89);

– Bagé (homem, 79);

– Bento Gonçalves (homem, 71);

– Braga (mulher, 84);

– Caçapava do Sul (homem, 83);

– Cachoeira do Sul (mulher, 91);

– Cacique Doble (homem, 73);

– Camaquã (homem, 71);

– Campo Bom (mulher, 90);

– Candelária (mulher, 87);

– Capão da Canoa (mulher, 76);

– Caxias do Sul (mulher, 81);

– Caxias do Sul (mulher, 41);

– Caxias do Sul (mulher, 63);

– Caxias do Sul (mulher, 73);

– Caxias do Sul (mulher, 69);

– Caxias do Sul (homem, 77);

– Cidreira (homem, 68);

– Colorado (homem, 77);

– Crissiumal (mulher, 82);

– Dois Irmãos (homem, 90);

– Erechim (mulher, 77);

– Estância Velha (homem, 81);

– Formigueiro (mulher, 65);

– Frederico Westphalen (mulher, 63);

– Garruchos (mulher, 90);

– General Câmara (homem, 72);

– Gramado (homem, 68);

– Ibirubá (homem, 85);

– Ilópolis (mulher, 89);

– Lajeado (homem, 89);

– Nova Prata (mulher, 83);

– Nova Prata (homem, 74);

– Novo Hamburgo (mulher, 55);

– Novo Hamburgo (homem, 86);

– Novo Hamburgo (homem, 84);

– Osório (mulher, 76);

– Panambi (homem, 78);

– Parobé (homem, 71);

– Parobé (mulher, 68);

– Passo Fundo (homem, 44);

– Pelotas (homem, 69);

– Pelotas (homem, 93);

– Pelotas (homem, 75);

– Pelotas (homem, 59);

– Pelotas (homem, 83);

– Pelotas (mulher, 78);

– Portão (mulher, 53);

– Portão (homem, 30);

– Rio Grande (homem, 66);

– Rio Grande (homem, 44);

– Rio Grande (homem, 91);

– Rio Pardo (homem, 79);

– Rodeio Bonito (homem, 19);

– Santa Cruz do Sul (homem, 85);

– Santa Cruz do Sul (homem, 66);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 65);

– Santa Maria (homem, 50);

– Santa Maria (homem, 48);

– Santa Maria (homem, 66);

– Santa Maria (mulher, 71);

– Santiago (mulher, 75);

– Santiago (homem, 53);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 85);

– São Jerônimo (mulher, 65);

– São Lourenço do Sul (mulher, 89);

– Sapiranga (homem, 75);

– Tio Hugo (homem, 65);

– Triunfo (mulher, 80);

– Uruguaiana (homem, 69);

– Venâncio Aires (mulher, 83).

Capital e Região Metropolitana

– Alvorada (mulher, 91);

– Alvorada (mulher, 81);

– Alvorada (mulher, 64);

– Alvorada (homem, 51);

– Canoas (mulher, 69);

– Canoas (homem, 84);

– Canoas (homem, 33);

– Canoas (homem, 69);

– Canoas (mulher, 62);

– Canoas (mulher, 70);

– Canoas (mulher, 54);

– Canoas (mulher, 47);

– Canoas (mulher, 96);

– Canoas (homem, 61);

– Esteio (homem, 70);

– Esteio (homem, 64);

– Esteio (mulher, 53);

– Gravataí (mulher, 68);

– Gravataí (mulher, 48);

– Gravataí (mulher, 47);

– Porto Alegre (homem, 67);

– Porto Alegre (homem, 67);

– Porto Alegre (mulher, 74);

– Porto Alegre (homem, 88);

– Porto Alegre (mulher, 68);

– Porto Alegre (homem, 81);

– Porto Alegre (mulher, 75);

– Porto Alegre (mulher, 44);

– Porto Alegre (homem, 81);

– Porto Alegre (homem, 78);

– Porto Alegre (mulher, 76);

– Porto Alegre (homem, 71);

– Porto Alegre (mulher, 78);

– Porto Alegre (homem, 72);

– Porto Alegre (homem, 50);

– Porto Alegre (homem, 54);

– Porto Alegre (homem, 60);

– Porto Alegre (homem, 71);

– Porto Alegre (homem, 79);

– Porto Alegre (mulher, 73);

– São Leopoldo (mulher, 33);

– São Leopoldo (homem, 49);

– Sapiranga (homem, 72);

– Sapucaia do Sul (homem, 68);

– Sapucaia do Sul (mulher, 77);

– Viamão (mulher, 72);

– Viamão (homem, 78).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul