Rio Grande do Sul Obras de recuperação de rodovia que dá acesso a Nova Esperança do Sul são concluídas

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Estado investiu R$ 3,1 milhões nas intervenções dos pontos críticos da VRS-825 Foto: Ascom Daer Foto: Ascom Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) concluiu as obras de recuperação da VRS-825, estrada que dá acesso ao município de Nova Esperança do Sul, na região Centro-Oeste do Estado. Previstas no Plano de Obras 2021-2022 do governo gaúcho, as ações nos pontos críticos da rodovia tiveram aporte de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

Segundo o Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as melhorias renovam as condições de tráfego e devem beneficiar toda a região, voltada à agropecuária e à indústria calçadista. “A rota mais segura e confortável também deve incentivar o turismo, especialmente as visitas na Gruta Subterrânea Nossa Senhora de Fátima”, complementou.

Entre as melhorias realizadas na rodovia estão a execução de remendos profundos, a reperfilagem nos segmentos danificados e a aplicação de micro revestimento asfáltico em toda a extensão da VRS-825. As obras, iniciadas em outubro do ano passado, também incluíram a implantação da sinalização da pista, que proporciona um deslocamento mais seguro aos usuários da via durante a noite.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a Superintendência Regional da autarquia de Santiago ficará responsável pela manutenção periódica desta e das demais rodovias da região. “Dessa forma, será possível mantê-las em bom estado de conservação”, destacou o dirigente.

