Por erik Pastoris | 6 de junho de 2024

Os policiais cumpriram 209 mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Policia Federal (PF) fez operação nessa quinta-feira (6) para prender envolvidos, alguns foragidos, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Os policiais cumpriram 209 mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 18 Estados e no Distrito Federal, para a captura de investigados e condenados.

Desses, 49 foram presos e 160 estão foragidos. A ação ocorreu em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Os envolvidos, segundo a PF, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo “de se furtarem da aplicação da lei penal”.

A principal rota, segundo os investigadores, é a Argentina, onde estariam mais de 60 pessoas. Nenhum deles passou pelos controles migratórios. Apurações dão conta de que eles podem ter entrado no país vizinho até mesmo em porta-malas de veículos. Outros entraram caminhando pela ponte na fronteira, ou atravessando o rio Paraná. Todas as fugas ocorreram neste ano. O Brasil vai pedir a extradição dessas pessoas.

Entre os descumprimentos de medidas, ainda de acordo com os policiais, estão: violação de tornozeleira eletrônica; mudança de endereço sem comunicação; e o não comparecimento à Justiça. Embora não tenham mandados de busca e apreensão expedidos, a PF informou que há ordem judicial para apreensão de eventuais armas encontradas. Uma foi localizada.

Os nomes dos foragidos que não forem presos serão incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Aquelas pessoas que a PF já mapeou e que estão no exterior serão incluídas na lista de procurados da Interpol.

Segundo a Polícia Federal, o número de mandados por unidade da federação são:

— Distrito Federal: 7

— Paraná: 5

— Bahia: 1

— Mato Grosso: 4

— Minas Gerais: 7

— Goiás: 1

— Mato Grosso do Sul: 1

— São Paulo: 17

— Santa Catarina: 3

— Espirito Santo: 1

— Pará: 1

Os crimes associados aos envolvidos são abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O bacharel em Direito Lucas Costa Brasileiro, de 29 anos, foi um dos presos na nova fase da Operação Lesa Pátria. Lucas chegou a ser detido no ato mas foi solto de forma condicional. Entretanto, agora foi preso novamente por quebra de cautelar.

Em junho do ano passado, a família de Lucas chegou a organizar um abaixo-assinado para a sua soltura. O bacharel alega que participou do protesto depois de realizar um concurso, mas que não participou do vandalismo. Lucas é morador de Sobradinho (DF).

“Ele chegou à manifestação por volta das 17:40 da tarde, achando que estava pacífica, porém, ao chegar lá estava um caos para todo lado, sem saber para onde correr para se abrigar, policias o chamaram para entrar no Congresso Nacional”, diz trecho do abaixo-assinado.

Em depoimento à PF logo após ser preso em janeiro do ano passado, Lucas disse que militares do Exército acenaram para os manifestantes. Ele também disse que os militares convidaram os participantes do ato para se abrigarem no Palácio do Planalto.

