Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

O objetivo é coibir as infrações que geram maior risco de acidentes Foto: PRF/Divulgação O objetivo é coibir as infrações que geram maior risco de acidentes. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçará a fiscalização nas rodovias federais gaúchas durante o feriadão da Proclamação da República. A operação especial começará nesta sexta-feira (12) e prosseguirá até o fim da noite de segunda-feira (15).

As estradas com maior movimento de veículos nesse período no Estado devem ser as BRs 290 (Freeway), 116, 448 e 386. São esperados pontos de congestionamento principalmente nesta sexta e na segunda.

Segundo a PRF, a Operação Proclamação da República terá como principal foco coibir as infrações que geram maior risco de acidentes, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A atuação no combate à criminalidade também será reforçada.

