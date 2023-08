Rio Grande do Sul Organização criminosa é alvo de megaoperação das autoridades gaúchas e catarinenses

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Investigação começou em abril do ano passado. (Foto: Divulgação/MP-RS)

Em operação conjunta deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (29) com autoridades catarinenses, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e a Polícia Civil gaúcha cumpriram 65 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão nos dois Estados. O alvo foram integrantes de uma associação criminosa, em ofensiva que abrangeu ao menos 260 agentes.

As ordens judiciais foram executadas simultaneamente em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Campo Bom, Estância Velha, Capão da Canoa, Morrinhos do Sul, Torres, Três Cachoeiras e Mampituba (RS). Do outro lado da divisa, incluíram endereços de Praia Grande, Passo de Torres, Araranguá e São João do Sul.

A ofensiva contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-RS, e teve como ponto de partida uma ampla investigação realizada desde abril do ano passado. Os suspeitos participam de atividades ligadas ao tráfico de drogas e com prática de homicídios.

O grupo aterrorizava a cidade de Torres (Litoral Norte) e municípios da região. Dentre as suas características estava o largo uso de armas-de-fogo para manutenção de pontos-de-venda de entorpecentes. Também é apurada a ligação com o comércio, posse e porte ilegal de armas e munições, além de assaltos, receptação, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo.

Com a palavra…

Em entrevista coletiva na Câmara de Vereadores de Torres, o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, enfatizou a ação concatenada das instituições: “Essa operação é mais um ato da integração e da parceria entre o Ministério Público gaúcho e os órgãos de segurança, que continuarão trabalhando juntos para fazer com que o Estado volte a ser um local seguro”.

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MPRS, Luciano Vaccaro, também falou sobre a união de forças institucionais em mais uma ofensiva para desbaratar organizações criminosas: “Essa ação é importante porque pôs fim a essas práticas delitivas que aconteciam, sobretudo, no Litoral Norte”.

Além de Saltz e Vaccaro, estavam presentes o secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, o chefe de Polícia Fernando Antônio Sodré de Oliveira, seu colega catarinense Ulisses Gabriel, o diretor do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) gaúcho, Carlos Henrique Wendt, e e o delegado Rafael Liedtke, também do Denarc.

(Marcello Campos)

