Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

O antigo chef oficial da família real britânica revelou que a rainha Elizabeth II odeia alho. (Foto: Reprodução)

Depois de confirmar os rumores sobre o costume de beber da Rainha Elizabeth II, o ex-chef particular da família real britânica, Darren McGrady, entregou outros segredos sobre os hábitos alimentares da realeza. Em entrevista para o site da “Marie Claire” inglesa, McGrady, que trabalhou nas dependências reais por mais de dez anos, revelou as preferências de todo o clã, da rainha mãe a William e Harry, passando pela majestade Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip, e, claro, a princesa Diana. O chef atuou nas residências reais entre 1982 e 1993.

De acordo com Darren McGrady, a família se comportava de maneira completamente diferente quando estava no Castelo de Balmoral, em comparação aos hábitos comuns no Palácio de Buckingham, residência oficial. Nas férias na Escócia – onde a rainha às vezes ainda é vista passeando com os cachorros e dirigindo seu próprio carro – o dia a dia era mais descontraído, mas, ainda assim, havia regras a serem seguidas.

Veja dez curiosidades sobre os hábitos alimentares da família real britânica reveladas pelo chef Darren McGrady:

1. A rainha mãe sempre estava atrasada para o jantar, então eles mentiam sobre o horário. Para ela, falavam que a refeição seria servida às 20h15m, mas os demais convidados eram informados que deveriam chegar à sala de jantar às 20h30m, pois já sabiam que Elizabeth I seria a última a aparecer.

2. Todos se vestiam formalmente, com trajes de gala, para jantar, e a porcelana mais fina era usada todos os dias. Ao fim das refeições, um músico circulava pelo salão tocando gaita de fole, instrumento tipicamente escocês.

3. Quando a rainha acabava de comer, os demais convidados também tinham que encerrar a refeição. Após a última garfada de vossa majestade, os convidados também largavam os talheres.

4. O príncipe Philip amava fazer churrascos de família em Balmoral. Ele costumava ir até a cozinha perguntar que tipo de comida havia para ser colocada na brasa. Pedia salmão pescado por alguém da família e avisava que sua esposa, Elizabeth II, estava colhendo morangos com a irmã, princesa Margaret, para o jantar.

5. A rainha usa tupperware! Acostumada a comer em pratos de outro maciço com diamantes incrustados, Elizabeth II lanchava frutas diretamente de potes de plástico amarelos.

6. Os príncipes William e Harry amavam McDonald’s. A princesa Diana às vezes mandava cancelar o almoço e levava os filhos para comer fastfood, mas eles pareciam mais interessados no brinquedo que acompanhava a refeição. Os meninos também adoravam sair para comer pizza e salgadinhos fritos feitos de casca de batata.

7. A princesa Diana seguia uma dieta rigorosa sem gordura e carne vermelha. Os carboidratos, ela dizia que eliminaria na academia. Segundo Darren McGrady, ela gostava de pimentões e berinjelas recheados e amava peixes. O chef costumava cozinhar versões light sem gordura do cardápio especialmente para ela, que fingia estar comendo a mesma coisa que os convidados. Ninguém no Palácio de Buckingham sabia que ela sofria de bulimia.

8. Normalmente, a rainha Elizabeth II escolhia suas refeições de um menu com opções pré-selecionadas. Os cardápios eram feitos com três dias de antecedência, e ela se mantinha religiosamente fiel às escolhas que havia feito.

9. Sem alho! Essa era a única exigência da rainha, que odiava o cheiro e o sabor do alimento.

10. O príncipe Philip às vezes trocava a sua refeição pela dos funcionários do castelo. McGrady contou que, em uma ocasião, ele foi à cozinha perguntar o que tinha para o jantar. O menu da família era pequenos medalhões de cordeiro, mas ele preferiu as costeletas separadas para a equipe, que acabou ficando com a carne mais nobre.

