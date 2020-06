Geral Os moradores de Moscou começaram a retomar suas rotinas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Pessoas caminham por parque de Moscou. (Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters)

Os moradores de Moscou começaram a retomar suas rotinas normais nesta terça-feira (9), já que o isolamento decretado para deter a proliferação do novo coronavírus foi suspenso depois de mais de dois meses, embora a capital russa ainda esteja registrando mais de 1 mil casos diariamente.

Agora, os quase 13 milhões de moscovitas estão livres para sair quando quiserem, usar o transporte público e viajar pela cidade em seus próprios veículos sem quaisquer restrições ou passes digitais.

“Estamos livres agora, você pode circular contanto que use máscara”, disse o pensionista Pavel enquanto se exercitava de manhã, sem máscara. “Precisaremos ser cuidadosos, seremos cuidadosos”.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, anunciou o relaxamento na segunda-feira, dizendo que a pandemia está recuando na cidade, que começará a retirar as restrições nesta terça-feira. Demais medidas devem ser descartadas mais perto do final do mês.

Os cerca de 12 milhões de habitantes de Moscou deverão, porém, continuar usando máscara na rua e máscara e luvas em locais fechados e nos transportes.

“Há muita gente na rua. É um bom dia”, diz Olga Ivanova, gerente de marketing de 33 anos, com um sorriso.

Os críticos de Sobyanin o acusam de apressar o fim do isolamento para permitir um desfile militar na Praça Vermelha no final deste mês e uma votação nacional em 1º de junho que pode ampliar o poder do presidente Vladimir Putin para além de 2036.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que não acha que a decisão de revogar o isolamento de Moscou foi precipitada porque algumas restrições continuarão em vigor até o fim de junho.

Sobyanin citou uma queda contínua no número de casos de coronavírus nas últimas semanas, uma suavização da pressão sobre o sistema de saúde e o comportamento responsável dos moscovitas como razões para a suspensão do isolamento.

A maioria dos usuários do transporte intermunicipal usava máscaras nesta terça-feira no metrô da capital, que ainda estava menos movimentado do que antes do surto.

Moscou, a capital, continua sendo o epicentro da epidemia, com quase metade do número de mortos, apesar de o número de contaminações diárias ter passado de cerca de 6.000, no início de maio, para 1.572, nesta terça-feira.

Ainda nesta terça-feira, autoridades disseram que registraram 8.595 casos novos em toda a nação nas últimas 24 horas, elevando o total da Rússia a 48.253, o terceiro maior do mundo, atrás de Estados Unidos e Brasil. A nação já computou 6.142 mortes do vírus. As informações são das agências de notícias Reuters e AFP.

