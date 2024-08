Acontece Panvel oferece descontos exclusivos para o público da Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

A rede preparou descontos exclusivos e uma série de facilidades para quem estiver no evento até o dia 1º Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Sempre próxima à comunidade gaúcha, a Panvel está presente em mais uma edição da Expointer. A rede preparou descontos exclusivos e uma série de facilidades para quem estiver no Parque Assis Brasil até o dia 1º.

Na loja, localizada em frente ao Pavilhão do Gado Leiteiro, na Avenida Principal, o público pode conhecer a moderna experiência de compra que a Panvel oferece, incluindo acesso a produtos de marca própria, medicamentos e espaço fraldário. São oferecidos cupons especiais de 15% em produtos Panvel. O funcionamento do espaço é das 7h às 22h.

Entre os itens de conveniência, a loja dispõe de protetor solar, snacks, produtos de primeiros socorros, de higiene, de beleza, fraldas e muitas outras opções. Desta forma, a Panvel busca contribuir com o bem-estar e a segurança de quem trabalha ou visita a feira em Esteio, no Rio Grande do Sul. E para facilitar ainda mais a rotina do público, é possível comprar pelo App Panvel ou pelo WhatsApp da unidade 51 997184971 e retirar seu produto no local através do serviço Clique e Retire.

Clientes conveniados Sicredi, Unicred, Ipê, entre outros, contam com descontos especiais. A participação da Panvel nesta edição da Expointer conta com o apoio de Neo Química, Nestlé, Unilever e Nívea. “Juntamente com a companhia destes importantes parceiros, ressaltamos nosso empenho na retomada do Rio Grande do Sul. E nada mais simbólico do que estar na Expointer, uma feira que tanto nos orgulha e que, através do agronegócio, representa a resistência do povo gaúcho”, comenta o diretor executivo de Operações do Grupo Panvel, Roberto Coimbra.

