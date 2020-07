Rio Grande do Sul Para especialistas, Porto Alegre será uma das primeiras cidades beneficiadas pela internet 5G

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Porto Alegre tem uma lei com o propósito de facilitar a instalação da estrutura necessária para a implantação das redes 5G. (Foto: Reprodução)

A prefeitura de Porto Alegre realizou, nesta sexta-feira (24), uma conferência virtual para discutir o potencial de desenvolvimento da rede 5G e sua repercussão no dia a dia da população. Com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, o webinar Inovação e Planejamento Urbano: o Futuro da Cidade na Era 5G reuniu os líderes das principais organizações de telecom atuantes no Brasil, com um olhar qualificado sobre o potencial do 5G para revolucionar o cotidiano da Capital – e trazer novas perspectivas de desenvolvimento econômico e social.

Marchezan abriu o webinar ressaltando a importância do debate neste momento de pandemia. Destacou que Porto Alegre conta com a chamada Lei das Antenas, regulamentada em 2019 com o propósito de facilitar a instalação da estrutura necessária para a implantação das redes 5G. Antes dela, as empresas esperavam até dois anos pela autorização da prefeitura para instalar as estações de transmissão de dados. Hoje, levam apenas um dia. Não por acaso, os participantes do webinar reconhecem que a Lei das Antenas é um “modelo” para o desenvolvimento da tecnologia – e tende a colocar Porto Alegre na dianteira da revolução 5G no Brasil.

“Um dos paradigmas que conseguimos quebrar foram os licenciamentos expressos e estruturação de antenas em Porto Alegre. Saímos de uma legislação inóspita e retrógrada e nos preparamos para atrair investimentos privados. Quebramos as barreiras públicas para que as operadoras pudessem fazer seus investimentos”, declarou Marchezan.

Para o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, a chegada do 5G tende a influenciar até mesmo a dinâmica de desenvolvimento do espaço urbano. “O futuro da cidade está muito conectado à internet e a uma rede adequada para transmissão de dados em altíssima velocidade. Hoje, já utilizamos uma série de serviços que dependem da conectividade para funcionar – do delivery até as reuniões virtuais. No futuro, as pessoas terão oportunidades para trabalhar onde quer que estejam, e o planejamento urbano precisa considerar isso”, apontou.

Realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), o webinar teve mediação do jornalista Samuel Possebon, diretor do portal especializado Teletime, e contou com as seguintes participações:

Carlos Lauria – Diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Hauwei

Francisco Giacomini – Vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm

Márcia Ogawa – Líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da Deloitte

Ricardo Dieckmann – Diretor de Infraestrutura do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil)

Tiago Machado – Diretor de Relações Governamentais da Ericsson

Vinicius Caram – Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel

Wilson Cardoso – Diretor de Tecnologia para a América Latina da Nokia Networks.

