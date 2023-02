Rio Grande do Sul Para prevenir a gripe aviária, torneios de canto e exposições de pássaros são cancelados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Até o momento, nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil

Para prevenir a gripe aviária, o governo do Rio Grande do Sul cancelou, por 90 dias, todos os torneios de canto e exposições de pássaros nativos e exóticos no Estado.

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) também suspendeu, pelo mesmo período, todo e qualquer encontro de criadores de aves. As medidas, que entraram em vigor na sexta-feira (17), atendem à Instrução Normativa 1/2023, emitida de forma conjunta entre a pasta e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, até o momento nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Porém, diante da recente confirmação de ocorrências em aves silvestres na Argentina e no Uruguai, o governo gaúcho aumentou a vigilância e as medidas preventivas, já que a exposição às aves silvestres migratórias infectadas é o principal fator de risco de transmissão para as aves domésticas.

A taxa de mortalidade entre os animais infectados é alta. As aves que contraem a doença, causada pelo vírus Influenza, apresentam dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, falta de coordenação motora, torcicolo e diarreia.

Transmissão para humanos

Além de aves, mamíferos, incluindo os humanos, podem ser infectados, embora as ocorrências sejam raras. A transmissão ocorre principalmente a partir do contato direto com animais infectados ou ambientes contaminados. Os sintomas são semelhantes aos da gripe comum, incluindo dor de garganta, febre acima de 38°C, dor no corpo, mal-estar geral, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal.

Unidades de Conservação

A Secretaria do Meio Ambiente orienta os visitantes das Unidades Estaduais de Conservação ou parques que, caso encontrem um pássaro com sintomas da gripe aviária, não toquem no animal e informem imediatamente o gestor da unidade.

Outros canais de contato são as Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária. Também é possível enviar notificações pelo WhatsApp (51) 98445-2033 e pelo e-mail notifica@agricultura.rs.gov.br .

