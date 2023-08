Rio Grande do Sul Pedro Brair, proprietário da Farmácias São João, é um dos palestrantes da Expo Favela Rio Grande do Sul 2023

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A conversa com o público ocorrerá a partir das 11h na Expo Favela 2023. Foto: Divulgação

O empresário Pedro Brair, proprietário da rede Farmácias São João, palestrará na Expo Favela Rio Grande do Sul 2023, nesta sexta-feira (1º) em Porto Alegre. A conversa com o público ocorrerá a partir das 11h, no palco 360º do Centro de Eventos da PUCRS, na avenida Ipiranga, 6681.

O encontro, que visa dar visibilidade às iniciativas da favela, por meio do empreendedorismo social, além de promover um palco de encontro com fundos de investimentos que possam acelerar empreendimentos, acontece nesta sexta e sábado (2) e e a estimativa de público nos dois dias é de mais de 7 mil pessoas. O acesso é gratuito com reserva de ingressos.

Entre as autoridades presentes, estarão o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, secretários de estados e municípios, o empreendedor e fundador da favela Holding Celso Athayde, Kalyne Lima (presidente CUFA Nacional), e o músico MV Bill.

A Expo Favela é promovida pela Central Única das Favelas (CUFA Nacional), uma ONG originalmente fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus (RJ). Hoje está presente em todos os estados brasileiros e em outros 15 países. A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania como grafite, DJ, break, rap, produções audiovisuais, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais e pela Favela Holding é um conjunto de mais de 20 empresas com o objetivo central em desenvolver as favelas e seus moradores, sobretudo, fomentando o empreendedorismo nestes territórios. A Favela Holding nasce atuante junto a empreendedores comunitários, promovendo e proporcionando novas oportunidades de negócios e empregabilidade.

