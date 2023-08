Grêmio Pelo Brasileirão, Grêmio enfrenta o Santos na Vila Belmiro neste domingo

19 de agosto de 2023

Buscando retomar a segunda colocação, o Grêmio enfrenta o Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, neste domingo (20). A partida será disputada na Vila Belmiro. No primeiro turno, o clube gaúcho saiu vitorioso no duelo, pelo placar de 1 a 0.

O Alvinegro Praiano vem de derrota no Brasileirão. Na estreia de Diego Aguirre no comando técnico santista, a equipe acabou derrotada por 4 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. A equipe está na 17ª colocação, na zona do rebaixamento.

O Grêmio também não saiu vitorioso na última partida que disputou. A equipe treinada por Renato Gaúcho foi superada pelo Flamengo, por 1 a 0, e acabou eliminada na semifinal da Copa do Brasil. Em sua última partida pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o Fluminense por 2 a 1. Com um jogo a menos no Brasileirão, o Imortal é o terceiro colocado no torneio.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê e Carballo; Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Joaquim e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre

Arbitragem

Arbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG – Fifa)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA – Fifa) e Celso Luiz da Silva (MG)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

