Política Pesquisa eleitoral indica que Lula tem 43% das intenções de voto e Bolsonaro, 26%

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Primeiro turno das eleições será em 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, no dia 30 do mesmo mês. (Foto: Antonio Augusto/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a disputa pela Presidência com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 26%, desempenho superior ao que vinha registrando em rodadas anteriores de pesquisas do instituto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Mais atrás, aparecem os candidatos do Podemos, Sergio Moro, com 8%, e do PDT, Ciro Gomes, com 6%.

Em relação ao levantamento anterior, de dezembro do ano passado, o Datafolha aponta uma distância menor entre Lula e Bolsonaro. Na ocasião, o petista oscilava entre 47% e 48% das intenções de voto, a depender do cenário, enquanto o atual presidente variava entre 22% e 21%.

Cenário 1

— Lula (PT) – 43%

— Bolsonaro (PL) – 26%

— Sergio Moro (Podemos) – 8%

— Ciro Gomes (PDT) – 6%

— João Doria (PSDB) – 2%

— André Janones (Avante) – 2%

— Simone Tebet (MDB) – 1%

— Felipe D’Ávila (Novo) – 1%

— Vera Lúcia (PSTU) – 1%

— Leonardo Péricles (UP) – não chegou a 1%

— Brancos ou nulos – 6%

— Não souberam responder – 2%

Cenário 2

— Lula (PT) – 43%

— Bolsonaro (PL) – 26%

— Sergio Moro (Podemos) – 8%

— Ciro Gomes (PDT) – 7%

— André Janones (Avante) – 3%

— Eduardo Leite (PSDB) – 1%

— Simone Tebet (MDB) – 1%

— Vera Lúcia (PSTU) – 1%

— Felipe D’Ávila (Novo) – não chegou a 1%

— Leonardo Péricles (UP) – não chegou a 1%

— Brancos ou nulos – 7%

— Não souberam responder – 3%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política